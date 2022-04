Žena spustila v muzeu protipožární systém, způsobila tím škodu tři miliony

Praha - Škodu tři miliony korun způsobila mladá žena, která minulý týden bezdůvodně spustila protipožární zařízení v Nové budově Národního muzea (NM) v Praze. Ženě se podařilo z muzea utéct, zachytily ji ale bezpečnostní kamery. Policisté dnes na webu zveřejnili fotografie podezřelé, a krátce poté se jim s pomocí veřejnosti podařilo určit její totožnost. Kriminalisté čin posuzují jako ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, za které hrozí až šest let vězení, informoval mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Mladá žena přišla do Národního muzea ve čtvrtek 31. března po 16:00. "Poté, co vešla do jedné z místností, zamířila rovnou k tlačítku požárního alarmu a zmáčkla ho," popsal Rybanský. Tlačítko však sloužilo naopak k deaktivaci protipožárního systému. Žena proto svůj pokus zopakovala ve vedlejší místnosti, kde se jí po rozbití ochranného skla a stisknutí tlačítka podařilo zařízení spustit. Do místnosti tak začal proudit speciální plyn, který brání hoření.

"Zbytečně vypustila hasící plyn ze dvou několika set kilových nádrží, čímž způsobila škodu dosahující tří milionů korun," uvedl Rybanský. Vyšetřovatelé podle něj čin prozatím kvalifikují jako poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.

Ženu při útěku zachytily bezpečnostní kamery a vidělo ji i několik návštěvníků muzea. Policie dnes ráno zveřejnila záběry podezřelé a požádala veřejnost o pomoc při určení její totožnosti. "Díky medializaci celého případu získali kriminalisté během dopoledne několik poznatků, které vedly ke ztotožnění podezřelé ženy," uvedl Rybanský.