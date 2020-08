Žena souzená za vraždu dítěte v Přerově byla pod vlivem pervitinu

Olomouc - Třiadvacetiletá žena souzená za loňskou vraždu tříleté dcery v Přerově vraždila podle obžaloby pod vlivem pervitinu. U olomouckého krajského soudu dnes odmítla vypovídat. Podle obžaloby dítěti nejprve zasadila desítky ran pěstí, poté dívenku rdousila rukama a škrtila kabelem a nakonec ji ubodala nůžkami. Podle znalkyně bylo dítě vystaveno enormnímu násilí, které za 45 let praxe nezažila. Ženě hrozí až výjimečný trest. Případ je nařízen do středy.

Tragédie se stala loni 14. srpna v jednom z přerovských bytů. Matka dítěti nejprve uštědřila desítky ran pěstí do obličeje a hlavy. "Po opakovaném bití nezletilé ji rdousila rukama kolem krku, poté jí obtočila kolem krku kabel a škrtila ji a následně nezletilou šestnáctkrát bodla nůžkami," uvedla státní zástupkyně Alice Ondrášková.

Podle znalkyně Olgy Císařové mělo dítě na těle enormně četná poranění, některé bodné rány byly tak hluboké, že prošly skrz tělíčko. "Upřímně řečeno jsem přemýšlela, zda jsem se s podobným případem úmrtí dítěte setkala. Pokud došlo k masivnímu násilí na tělíčko malého dítěte, ve většině případů šlo o jeden, maximálně dva mechanismy útoků. V tomto případě šlo o čtyři mechanismy, s tím jsem se skutečně za 45 let praxe ještě nesetkala," uvedla.

V hrudníku našli znalci 15 bodnořezných poranění, z nichž polovinu dítě utrpělo za života, jedna bodná rána byla zasazena do oka. Příčinou smrti bylo podle znalců probodnuté srdce. "Tříleté dítě bylo vystaveno enormnímu fyzickému i psychickému násilí a utrpení. Pokud by se dostavila okamžitě lékařská pomoc, nebylo by to již platné," dodala znalkyně.

Nezaměstnaná žena žijící z dávek a alimentů odmítla u soudu vypovídat, v přípravném řízení však popsala, že si pervitin vzala společně se svým známým, který ji v noci před tragédií navštívil. Druhou dávku, kterou dostala od něj, si vzala údajně již sama. "Cítila jsem divné stavy, které jsem nikdy neměla, měla jsem zmatek v hlavě a do toho se malá vzbudila. Byla jsem mimo, měla jsem strach, že v bytě něco je, chtěla jsem s ní utéct pryč," popsala obžalovaná. Vypověděla, že neměla ponětí, kde se nachází, a měla pocit, že na ni sahá chlupatá ruka satana. Pervitin žena prý pravidelně užívala od 16 do 19 let. Přestala v době, kdy otěhotněla, a drogy začala brát znovu po rozchodu s přítelem.

Pro policisty, kteří na místě byli, šlo o jeden z nejhorších případů, jaký v kariéře zažili. Kriminalisté podali obžalobu letos v červnu, s uzavřením případu čekali na výsledky znaleckých posudků. Z nich nakonec vyplynulo, že je žena za své jednání zodpovědná. Žena byla obviněna v nejpřísnějším odstavci, vraždu spáchala podle kriminalistů zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem.