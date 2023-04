Žena převedla úspory na kryptoměnu, podvodníci ji připravili o 666.000 Kč

Praha - Podvodníci připravili na konci březnu ženu z Prahy o 666.000 korun. Přesvědčili ji, aby vybrala své úspory z banky a převedla je na kryptoměnu prostřednictvím takzvaného bitcoinmatu. Na webu o tom dnes informoval policejní mluvčí Jan Rybanský. Obdobné podvody jsou v poslední době poměrně časté, policie před nimi varuje opakovaně.

Ženu telefonicky kontaktoval údajný pracovník banky s tím, že si jejím jménem někdo zřídil bankovní úvěr ve výši několik set tisíc korun. Pro uvěření uvedl tři poslední čísla jejího občanského průkazu, trvalou adresu a datum narození. Posléze ji zavolal údajný kriminalista, který ženě sdělil, že se stala obětí úvěrového podvodu. Upozornil ji, ať nikomu nic neříká, jinak se dopustí maření vyšetřování a vyčká na telefonát pana "V", který je bezpečnostní pracovník její banky a ten jí poradí co dělat, aby o peníze nepřišla.

"Pan "V" skutečně obratem zavolal a ženě namluvil, ať veškerou svou hotovost na účtu vybere ve své bance na Praze 2 a osobně je vloží do bankomatu na Praze 5," uvedl mluvčí. Žena vybrala téměř 900.000 korun. Na uvedeném místě sice našla pouze bitcoinmat, ale podle muže neměla "koukat na nápisy", neboť je to skutečně vkladomat její banky. "Poškozenou od vkládání peněz neodradilo ani bezpečnostní upozornění na přístroji o častých podvodech ani potvrzovací doklad, že peníze vkládá skutečně do bitcoinmatu," podotkl mluvčí.

Žena provedla celkem 37 transakcí na základě QR kódů s konkrétní BTC adresou, které ji muž prostřednictvím mobilní aplikace naposílal. Tím odeslala celkem 666.000 korun. V té době si podle policie uvědomila, že se pravděpodobně stala obětí podvodu a v transakcích dále nepokračovala.

Podle ženy byli podvodníci při telefonní komunikaci mimořádně přesvědčiví. "S ženou od výběru hotovosti až po vložení do bitcoinmatu byli několik hodin v neustálém telefonickém spojení a nedopustili, aby žena přerušila telefonní hovor. Neustále poslouchali dění okolo ní a instruovali poškozenou jak se zachovat, kdyby ji někdo oslovil. Pokud by se tak stalo například u bitcoinmatu při vkládání hotovosti, měla odpovědět, že probíhá policejní akce v režii kriminální služby," dodal mluvčí.

V podobných případech by měl podle policie majitel účtu především kontaktovat přímo svou banku na oficiálním telefonním čísle, případně celou záležitost řešit osobní návštěvou banky. Banka obvykle ve spolupráci s majitelem účet blokuje. Na možnost podvodu při převodu financí na kryptoměnu upozorňují i letáky umístěné přímo na přístrojích, tzv. bitcoinmatech.