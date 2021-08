Žena poslala podvodníkovi, který se vydával za vojáka, přes 100.000 Kč

Jeseník - O více než 100.000 korun přišla jedenašedesátiletá žena z Jesenicka, která uvěřila neznámému podvodníkovi vydávajícímu se na facebooku za australského vojáka. Muž ženě slíbil poslat v kufříku více než milion dolarů, musela ale nejprve uhradit celní poplatky. Po jejich zaplacení se podvodník odmlčel. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová

Podvodník se na facebooku podle Vybíhalové vydával za australského vojáka, který je na vojenské misi v Somálsku. Postupně získal ženinu důvěru a oznámil ji, že po ukončení smlouvy zvažuje život v zahraničí, případně i v Česku. Ženě tvrdil, že našetřil spoustu peněz, které ale nelze převést na bankovní účet v zahraničí. Navrhl proto, že zhruba 1,2 milionu dolarů pošle v hotovosti uložené v kufříku na adresu ženy.

Chystaná transakce ale měla zádrhel v podobě zaplacení dopravy a proclení kufříku. "Poškozená po příslibu vrácení vložených finančních prostředků jeden z poplatků, v přepočtu za více než 100.000 korun, uhradila. Následně došlo k vzájemnému omezení komunikace a žena do současné doby neobdržela ani zásilku, natož pak své peníze," uvedla Vybíhalová.

Podobných případů už policie v Olomouckém kraji zaznamenala několik. Například v roce 2019 přišla o víc než 400.000 korun žena z Přerovska, která uvěřila příběhu o agentovi s balíkem zlata a několika miliony dolarů. Podvodník vydávající se za lékaře na lodi si ji vyhlédl na sociální síti. Žena mu posílala peníze a nakonec kvůli tomu prodala i svůj byt.

V roce 2019 se stal obětí podvodu muž z Olomouce. Z něj vylákal přes 825.000 korun neznámý člověk, který se v e-mailu vydával za vdavekchtivou ženu. O rok dříve připravili podvodníci dvě ženy z Přerova a Šternberka na Olomoucku prostřednictvím internetu o zhruba dva miliony korun. Vydávali se za vojáky na zahraničních misích a chtěli po ženách peníze na zaplacení cla.

Policisté v souvislosti s těmito případy upozorňují na to, že lidé by měli být při seznamování prostřednictvím internetu velmi opatrní. Lidé nemají posílat peníze nikomu, koho znají jen z virtuálního prostředí. "A už vůbec ne do zahraničí," upozornila Vybíhalová.