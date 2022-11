Žena obžalovaná z pokusu vraždy dítěte měla běžný porod a zdravé novorozeně

Pardubice - V případu ženy obžalované z pokusu o vraždu svého novorozeného dítěte dnes před soudem v Pardubicích vypovídali znalci z oboru zdravotnictví a gynekologie. Podle obou byl porod bez problémů a novorozeně zdravé. Matka podle spisu v noci na 8. ledna odložila v Pardubicích novorozence do kontejneru, kde jej náhodou našli dva lidé. Silně podchlazenou holčičku lékaři zachránili.

Znalec Petr Baláž uvedl, že dítě bylo donošené, ale po porodu neošetřené a nemělo podvázaný pupečník. V době nálezu bylo podchlazené, prvotní naměřená orientační teplota činila 20,1 stupně, což odpovídá odložení před dvěma až třemi hodinami. Novorozenec byl v ohrožení života, fatální následky odvrátilo jen postupné zahřívání zdravotníky a odborná lékařská pomoc. U matky neshledal nic, co by zásadně ovlivnilo porod či poporodní stav.

Znalec z oboru gynekologie Jiří Štěpán řekl, že porod považuje za bezproblémový a mohl se odehrát tak, jak žena popsala. Byla ale podle něj schopná přivolat odbornou pomoc a sanitku.

Obžalovaná u soudu tvrdila, že nevěděla, že je těhotná, i když předtím již přivedla na svět dvě zdravé děti. Znalec uvedl, že ve výjimečných případech je to možné, na druhou stranu upozornil, že partner na ženu naléhal, aby si udělala kvůli značnému zvýšení váhy těhotenský test, takže oba něco tušili. Žena podle něj musela pohyby plodu cítit, zvláště po zkušenostech z předchozích těhotenství. "Zdravá žena vždycky jedná tak, aby dítě po porodu zachovala při životě," řekl Štěpán. Připomněl také, že obžalovaná počínající porod rozeznala, a proto se přesunula z bytu na jiné místo.

Žena u soudu uvedla, že bolesti břicha před porodem přičítala možné menstruaci. V noci se podle svých slov chtěla jít projít, než ale vyšla z domu, ucítila porodní stahy, proto zůstala ve sklepě, kde si podřepla, stáhla kalhoty a porodila. Dítě zabalila do kusu textilu a odložila venku do kontejneru. Své jednání nedokázala jasně vysvětlit, nenapadlo ji prý, co by měla dělat. Obžalovaná se po porodu vrátila domů a šla si lehnout. Později vyšla placenta, kterou zabalila do ručníku a odložila na zem. Následně usnula a vzbudila ji až ráno policie.

Žena byla před čtyřmi roky hospitalizovaná na psychiatrii, později se léčila ambulantně. O jejím psychickém stavu budou mluvit znalci předvolaní na středu.

Zmocněnec nezletilé poškozené a opatrovník se připojil k trestnímu řízení s požadavkem na náhradu nemajetkové újmy 1,5 milionu korun za duševní útrapy. Jednání je naplánované do 4. listopadu.