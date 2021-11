Žena na Vyškovsku porodila přímo na ulici, pomáhal jí středoškolák

Ivanovice na Hané (Vyškovsko) - Žena v Ivanovicích na Hané na Vyškovsku porodila přímo na ulici, pomáhal jí středoškolský student. Na webu města příběh popsal mluvčí vyškovské radnice Michal Kočí.

U porodu přímo na ulici pomáhal student čtvrtého ročníku oboru Zdravotnický asistent na Gymnáziu a Střední odborné škole zdravotnické a ekonomické Vyškov Lukáš Procházka. Stalo se to v druhé polovině září. Křik a volání o pomoc ho podle mluvčího vzbudil pozdě v noci. "Vyběhl jsem na ulici, na které jsem našel ženu, která potřebovala nejen zavolat záchrannou službu, ale také pomoc při porodu. Udělalo se jí špatně a s přítelem si mysleli, že jí procházka a čerstvý vzduch pomůžou. Opak byl pravdou, nakonec šlo o překotný porod," popsal osmnáctiletý Procházka.

Šlo o takzvaný spontánní porod, kdy se doba od odchodu plodové vody do narození nepočítá na hodiny, ale na desítky minut. Skýtá řadu nebezpečí jak pro dítě, tak i pro matku. Na místě byl tehdy pouze mladík a přítel rodičky. "U komplikovaného porodu, který byl navíc předčasný, jsem podle pokynů dispečerky zdravotnické záchranné služby asistoval až do příjezdu profesionálů," uvedl maturant. Doplnil, že záchranáři už převzali zrovna narozené dítě.

Mluvčí záchranné služby Michaela Bothová ČTK řekla, že šlo o komplikovaný předčasný porod v terénu. "Klíčovou roli sehrála operátorka, která komunikovala s volajícím. Když na místo přijeli naši záchranáři, dokončili porod, miminku i mamince poskytli adekvátní péči. Oba pacienty posléze převezli do vyškovské nemocnice," řekla mluvčí.

Nejenže dítě spěchalo ven, porod podle mluvčí navíc proběhl koncem pánevním – tedy, když nejprve z těla matky vychází zadní část namísto hlavy dítěte. "A aby toho nebylo málo, hlavičku měl chlapec omotanou pupeční šňůrou," uvedl Procházka, jediný student v jinak dívčí třídě. Mladík doplnil, že narozený chlapec dostal jméno Michal.

Bothová uvedla, že záchranáři měsíčně vyjíždějí k desítkám porodů, většinu jsou to ty překotné. Znamená to, že má rodička v plánu porodit v porodnici, ale už to nestihne. U překotných porodů může podle Bothové nastat více situací. Jednou je, že se ženu podaří dostat do nemocnice ještě před porodem, v dalších případech se dítě narodí v sanitce, někdy se ale ani do sanitky nestačí přejít a dítě se narodí doma. "Máme ale i různé kuriozity. Například jsme pomohli přivést na svět dítě v taxíku na čerpací stanici, když maminka byla na cestě do porodnice," uvedla už dříve Bothová.