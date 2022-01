Žena musí za lži o úmrtích po očkování zaplatit 250.000 Kč a omluvit se

Praha - Omluvu a úhradu škod za 250.000 korun uložil soud ženě, která šířila na sociálních sítích lži o úmrtích po očkování na nemoc covid-19. Uvedl to dnes server Aktuálně.cz. Nepravomocně odsouzená Jana Peterková před rokem ve videích na sociálních sítích lhala, že v domově pro seniory v Měšicích u Prahy zemřelo po očkování několik lidí. Organizace, která se o seniory stará, podala na Peterkovou žalobu, které ve čtvrtek vyhověl Městský soud v Praze. Peterková musí kromě omluvy a náhrady škod také smazat zmíněná videa. Peterková ignorovala soudní jednání, přestože byla předvolána. Serveru řekla, že se proti verdiktu odvolá.

Peterková na základě údajného svědectví zaměstnankyně domova v Měšicích tvrdila na facebooku, že v zařízení kvůli očkování zemřeli na přelomu let 2020 a 2021 senioři a u dalších se vážně zhoršil zdravotní stav. Na videích Peterkové zaznělo například i to, že v obci Měšice docházelo k falšování úmrtních listů seniorů, kteří zemřeli po očkování. Senioři v pečovatelských bytech tam ale v té době přitom kvůli nedostatku vakcíny ještě vůbec nebyli očkováni.

Provozovatelé domova, společnost Antonia senior services, kvůli tomu podali žalobu na ochranu dobré pověsti. Soud Peterkové zakázal, aby dezinformace dál šířila, a nařídil jí, omluvit se. "Omluva má být zaslána písemně a poté zveřejněna na facebookovém profilu žalované a dále na jejích webových stránkách. Konečně soud uložil paní Peterkové i povinnost uhradit klientovi částku peněžitého zadostiučinění 250.000 korun spolu s úroky z prodlení a náklady řízení," řekl serveru advokát poškozených Robert Falbr. Případ také ještě zkoumá policie. Zjišťuje, zda se Peterková zveřejněním lživých informací nedopustila trestného činu.

Peterková se hájí tím, že jen opakovala tvrzení jiné ženy. Aktuálně.cz řekla, že se proti verdiktu soudu odvolá. Na dotaz serveru, proč videa dodnes nesmazala, i když už věděla, že nejsou pravdivá, uvedla, že to byla chyba. Smazání videí však Peterková nadále odkládá. Řekla sice, že se chce spojit s IT technikem, který jí spravuje facebookovou stránku, a záznamy nechat smazat, ale nejdřív se poradí s právníkem. "Aby to (smazání videí) nebylo interpretováno jako přiznáni viny," uvedla.

Domov v Měšicích se kvůli lžím Peterkové potýkal podle pracovníků zařízení s nenávistnými reakcemi a s tím, že senioři pak odmítali ošetření. "Senioři jsou bohužel náchylnější k důvěře v dezinformace, neboť je pro ně obtížnější rozlišovat skutečně podložené informace od nepravdivých tvrzení," řekla Aktuálně.cz vedoucí pečovatelské služby Katarzyna Anna Porubská. "Ještě dnes, rok po kampani paní Peterkové, musíme některým seniorům vysvětlovat, že šlo o nepravdivé informace," doplnila.

Peterková je podle serveru součástí skupiny lidí, kteří šíří dezinformace o covidu-19 a očkování proti této nemoci nebo útočí na zdravotníky. Na ženu bylo uvaleno několik exekucí a na své akce požaduje finanční dary od lidí, kteří sledují její videa na internetu.