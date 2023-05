Žena, která prý prodala za 100.000 Kč svěcenou vodu, se policii přihlásila

Ostrava - Policistům se přihlásila možná podvodnice, která osmačtyřicetileté ženě v Ostravě prodala za 100.000 korun údajně zázračnou svěcenou vodu. Tvrdila, že když se jí o půlnoci umyje, zbaví se svých psychických problémů. ČTK dnes o případu informovala mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.

Policie po ženě vyhlásila pátrání, které dnes večer odvolala. "Vzhledem k tomu, že se sama žena dostavila na policejní služebnu, pominuly k pátrání důvody," řekla. Žena je podezřelá z podvodu. Zda ji už policie obvinila, není zatím jasné.

Hledaná žena si svou oběť vyhlédla před časem v centru Ostravy. Využila špatného psychického rozpoložení své oběti. "Procházely se po centru Ostravy. Cizí žena byla údajně velice milá a příjemná," řekla policistka. Podvodnice ženě nabídla pomoc, nejprve v podobě rituálu s pálením vlasů. Následně jí slíbila, že přiveze zázračnou svěcenou vodu. "Tvrdila, že když se o půlnoci touto vodou za pomoci kapesníku omyje, její psychika se zlepší a odezní problémy," uvedla Michalíková. Žena podle ní podvodnici zaplatila 100.000 korun a ještě jí dala zlatý prsten.

Podle policie není vyloučeno, že takových případů může být více. Pode Michalíkové žena mohla využít momentálního špatného psychického rozpoložení i dalších lidí, u kterých by se to za běžných okolností nestalo. "Stejně tak tomu bylo v tomto případě. Poškozená žena kvůli svému špatnému psychickému stavu důvěřovala nesprávné osobě, a tím se stala snadnou obětí," uvedla. Dodala, že pokud se někdo s takovým jednáním v minulých dnech setkal, měl by svou zkušenost předat policii.