Washington - Christine Blaseyová Fordová, která tvrdí, že ji kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa na soudce Nejvyššího soudu Spojených státu Brett Kavanaugh jako středoškolák sexuálně napadl, dostala od právního výboru Senátu USA více času, aby se rozhodla, zda je ochotna před senátory svědčit. Na twitteru to bez upřesnění termínu sdělil předseda právního výboru Chuck Grassley. Podle deníku The New York Times se musí Fordová rozhodnout do dnešních 14:30 místního času (20:30 SELČ).

Fordová dostala původně lhůtu do pátku, aby sdělila, zda je připravená v pondělí před výborem hovořit. Mohla si vybrat, zda chce, aby slyšení bylo neveřejné. Fordová prostřednictvím svých právních zástupců uvedla, že svědčit chce, ale že příprava slyšení je uspěchaná. Také sdělila, že chce, aby případ nejdříve prověřil Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Republikánští senátoři ale hodlají záležitost řešit sami bez zásahu FBI. Vysvětlují to tím, že jsou to oni, kdo o schválení Kavanaugha rozhodují.

"Doktorko Fordová, pokud jste změnila názor, tak to řekněte, abychom mohli pokračovat (ve schvalování). Vaše svědectví chci slyšet. Přijďte mezi nás, nebo my přijdeme za vámi," navrhl na twitteru Grassley. Ten také poznamenal, že Fordová dostala více času již poněkolikáté.

Grassley v dopise zaslaném zástupcům Fordové podle The New York Times dnešní lhůtu stanovil očividně jako konečnou, neboť chce "rozhodně" vědět, zda jejich klientka před výbor předstoupí. Senátoři slyšení plánují na pondělí, pozván byl i Kavanaugh, který schůzku uvítal jako příležitost očistit své jméno.