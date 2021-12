Zemřelých s covidem je přes 35.000, vláda nepožádá o prodloužení nouzového stavu

Praha - Epidemie koronaviru v Česku zhruba dva týdny zpomaluje, počet zemřelých s prokázaným covidem ale překročil 35.000. Dnes jmenovaná vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN po prvním zasedání oznámila, že nepožádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu kvůli covidu-19. Nynější nouzový stav vyhlášený bývalým kabinetem ANO a ČSSD tak skončí o půlnoci 25. prosince. Končící ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na závěrečné tiskové konferenci po jednání odstupující vlády zdůraznil, že je potřeba se kvůli šíření varianty omikron snažit o maximální podporu očkování. První případ varianty covidu-19 omikron byl dnes potvrzen v Královéhradeckém kraji, další se prověřují v Libereckém kraji.

Rozhodnutí o nouzovém stavu patřilo k prvním, která musela vláda přijmout. "Vláda se rozhodla o prodloužení nouzového stavu nežádat. Situaci sledujeme a pokud se bude situace zhoršovat, je vláda připravena se k debatě o nouzovém stavu vrátit," uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) po jednání vlády řekl, že po konci platnosti nouzového stavu budou platit jen omezení uložená podle pandemického zákona. Bez prodloužení nouzového stavu tak přestane platit třeba omezení otevírací doby v restauracích a nočních klubech nebo zákaz pořádání vánočních trhů. "Pokud se bude jakýmkoliv způsobem vyvíjet situace kolem varianty omikron, vláda bude důsledně a rychle reagovat v souladu s doporučením odborníků," dodal.

Po uvedení do úřadu Válek řekl, že situace ve zdravotnictví bude složitá nejen kvůli epidemii covidu. Mnozí lidé nyní kvůli zahlcení nemocnic pacienty s covidem čekají na plánované výkony, například staří lidé na operace kloubů. Uvedl, že udělá vše pro to, aby se čekací doby zkrátily a dostaly se do doby před epidemií covidu. V řešení covidové epidemie se chce zaměřit na to, aby větší zodpovědnost převzali dospělí a rodiče dětí. Vyzval také lidi, aby o Vánocích a na konci roku omezili večírky tak, aby se minimalizovalo šíření covidu.

Podezření na další tři případy varianty omikron oznámili dnes hygienici v Libereckém kraji. Čekají na výsledky sekvenace. V kraji jsou zatím z dřívějška dva potvrzené případy. Mluvčí krajské hygieny Zuzana Balašová zatím neví, zda na ně mají nová podezření nějakou vazbu. První oficiálně potvrzený případ omikronu v ČR byl koncem listopadu u ženy z Liberce, která se vrátila z Afriky. Druhým nakaženým byl člověk s úzkým kontaktem právě na tuto ženu. Hygienici poté odhalili dalších sedm nakažených na jižní Moravě. Dnes oznámil jeden potvrzený případ i hradecký kraj. Jde o muže, který se vrátil z Afriky.

Členové Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) kolem epidemiologa Petra Smejkala tento týden upozornili, že i přes malý počet prokázaných případů se nakažlivější varianta omikron v Česku šíří komunitně a skutečných případů jsou spíše stovky. Podle Vojtěcha je proto důležité, aby si lidé nechali podat posilující dávku očkování proti covidu. Přeočkování může podle něj ochránit před další vlnou epidemie a dopadem na nemocnice. Podotkl, že by byla chyba, kdyby nová vláda zrušila vyhlášku o povinném očkování proti covidu-19. Podle ní by mělo být očkování proti covidu povinné pro lidi nad 60 let a také pro zaměstnance zdravotnických zařízení a studenty zdravotnických oborů, pro pracovníky v sociálních službách, hasiče včetně části dobrovolníků, vojáky a jejich aktivní zálohy, pro policisty a městské strážníky nebo celníky. Představitelé nastupující vládní koalice jsou proti povinnosti pro lidi nad 60 let.

Ve čtvrtek podstoupilo očkování proti koronaviru 90.617 lidí, přibližně o 9000 méně než před týdnem. Největší zájem byl opět o třetí posilující dávku, kterou dostalo více než 71.000 lidí. Ode dneška se zkrátila lhůta pro podání posilující dávky ze šesti na pět měsíců od dokončeného očkování pro starší 45 let. Podle čtvrtečního rozhodnutí ministerstva zdravotnictví se bude lhůta pro přeočkování následně zkracovat i pro další věkové skupiny.

V Česku epidemie zhruba 14 dní zpomaluje, ve čtvrtek přibylo 9488 případů koronaviru, asi o 5000 méně než před týdnem. Klesá i počet hospitalizovaných, ve čtvrtek bylo v nemocnicích 5431 pacientů s covidem, z toho 895 v těžkém stavu. V obou případech je to nejnižší počet od druhé poloviny listopadu. Nemocnice ale nahlašují pacienty zpětně, číslo tak pravděpodobně při dalších aktualizacích stoupne. Podobné zpoždění může mít i evidence úmrtí, zatím ministerstvo registruje ke čtvrtku 35.046 obětí. Česká republika patří podle poměrného počtu úmrtí na koronavirus k nejpostiženějším zemím světa.

Situaci by mohl zlepšit lék molnupiravir. Do Česka dnes dorazilo 14.400 balení tohoto antivirotika, které brání množení viru v těle pacienta. Distributor rozveze lék do 110 nemocnic po celé republice, kde si ho budou moci pacienti vyzvednout na základě doporučení od praktického lékaře. Má formu tobolek, což je výhoda oproti dosud dostupným lékům na covid, takzvaným monoklonálním protilátkám, které se musí podávat formou infuzí v nemocnicích.