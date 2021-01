Zemřelých s covidem je přes 16.000, nárůst počtu nákaz zrychlil

Praha - Počet zemřelých lidí s nemocí covid-19 od začátku epidemie v Česku ve čtvrtek přesáhl 16.000. Nově nakažených koronavirem ve čtvrtek přibylo 7937, což je zhruba o čtyři stovky více než před týdnem. Dále však klesal počet hospitalizovaných. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Index rizika protiepidemického systému PES je i dnes stále na čtvrtém stupni s 68 body.

Od loňského března, kdy se v Česku objevily první případy covidu-19, bylo zaznamenáno zhruba 973.000 nakažených a 16.072 úmrtí. Počty nových případů nákazy v posledních dvou dnech ve srovnání se stejnými dny předchozího týdne stouply. Předtím nárůst počtu případů zpomaloval. Podíl nově nakažených na celkovém počtu testů ale ve čtvrtek oproti předchozímu týdnu mírně klesl na 29,4 procenta.

Index rizika epidemie covidu-19 je dál na čtvrtém stupni

Index rizika protiepidemického systému PES je i dnes stále na čtvrtém stupni s 68 body. Mírně stouplo tzv. reprodukční číslo, ale dál je pod hodnotou jedna. To znamená, že jeden pozitivně testovaný nakazí koronavirem v průměru méně než jednoho dalšího člověka. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. V Česku oficiálně platí nejvyšší, pátý stupeň pohotovosti PES. Indexem PES se měla původně řídit opatření proti šíření nemoci covid-19. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek řekl, že skóre PES už není pro určování opatření relevantní.

Reprodukční číslo, které ukazuje rychlost šíření nemoci, dnes stouplo ze čtvrtečních 0,96 na zhruba 0,99. Ostatní tři ukazatele, kterými se kromě reprodukčního čísla řídí výpočet indexu PES, ale klesly. Oproti čtvrtku se snížil průměr počtu nakažených na 100.000 obyvatel za dva týdny, čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory i podíl hospitalizovaných, u kterých se covid-19 prokázal až v nemocnici.

V Česku platí od 27. prosince opatření pro pátý stupeň pohotovosti PES. Ve čtvrtek vláda některá opatření ještě zpřísnila. Od poloviny ledna se přitom rizikové skóre PES drží vytrvale na hodnotách pro nižší čtvrtý stupeň.

Při představování systému PES loni v listopadu ministerstvo zdravotnictví uvádělo, že zmírnění opatření se bude zvažovat, když index rizika zůstane aspoň sedm dní v nižším pásmu. Ministr Blatný tehdy také tvrdil, že cílem PES je, aby se lidé mohli připravit na rozvolňování, nebo zpřísňování opatření proti covidu-19. Ve čtvrtek Blatný po jednání vlády prohlásil, že index PES už nemá pro určování opatření význam. "V současné době pro to, co se bude dít dál, toto vlastní skóre není relevantní. Je nyní potřeba se zaměřit zejména na to, aby se začaly uvolňovat nemocnice," uvedl.