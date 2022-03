Zemřela Věra Gissingová, jejíž příběh zachytil Petr Sís v knize Nicky & Věra

Ilustrační foto - Lidé si připomínali sira Nicolase Wintona, zachránce stovek židovských dětí, u jeho památníku na pražském Hlavním nádraží. Winton zemřel 1. července ve věku 106 let.

Londýn - V 93 letech zemřela Věra Gissingová, která byla v roce 1939 jedním z dětí, jež zachránil Nicolas Winton před transportem do koncentračních táborů. Její příběh zachytil v knize Nicky & Věra výtvarník Petr Sís, který o úmrtí Gissingové informoval dnes na facebooku.

"Paní Věra Gissingová, hrdinka mé knihy Nicky & Věra, se včera (v pondělí) vydala na svou poslední cestu ve věku 93 let. Věřím, že se setká se svým zachráncem, Sirem Nicolasem Wintonem. Děkuji Vám za inspiraci," napsal Sís. "Paní Věro, děkuji, že jsem mohl vyprávět váš příběh," dodal.

V knize Nicky & Věra se setkávají dva příběhy. Jedním je příběh mladého Wintona, který v předvečer druhé světové války zachránil před nacisty 669 převážně židovských dětí. A druhým je příběh Věry Gissingové, jednoho z dětí, které v Praze nastoupily do vlaku směrem do Londýna.

Gissingová se narodila v roce 1928 jako Věra Diamantová v Čelákovicích u Prahy rodičům židovského původu, kteří pak zemřeli v nacistických táborech. V roce 1939 odjela společně se sestrou Evou jedním ze záchranných Wintonových transportů do Británie. Po válce se vrátila do Československa, z něhož posléze emigrovala. Své vzpomínky později sepsala v autobiografické knize Perličky dětství.

Sís, který žije od 80. let minulého století v USA, pokřtil české vydání své knihy loni v listopadu v Praze. Výtvarník tehdy uvedl, že ho k napsání knihy Nicky & Věra inspirovala návštěva Prahy. S dospívajícím synem se totiž vydali na výstavu věnovanou Wintonovi a on si uvědomil, že ve své práci nevěnoval dostatečnou pozornost "tichým hrdinům tohoto světa". Tato formulace se nakonec dostala i do názvu publikace, která nese podtitul: "Tichý hrdina holocaustu a děti, které zachránil".