Zemřela Tanya Robertsová, filmová partnerka Jamese Bonda

Los Angeles (USA) - Ve věku 65 let zemřela na následky infekce americká herečka Tanya Robertsová, která byla jednou z partnerek filmového Jamese Bonda. Podle agentury AFP její úmrtí oznámil její agent. Po boku Rogera Moora si zahrála v dílu s názvem Vyhlídka na vraždu. Známá je také z televizního seriálu Zlatá sedmdesátá. O úmrtí Robertsové původně média nedopatřením informovala o několik hodin dříve, než k němu skutečně došlo.

Příčinou úmrtí je podle hereččina agenta a dlouholetého přítele Mikea Pingela infekce močových cest, která vedla k otravě krve. Robertsová byla přijata na losangeleskou kliniku 24. prosince, když ve svém kalifornském domě zkolabovala po procházce se psem. Herečka zemřela v pondělí večer jen o několik hodin později, než ji Pingel nedopatřením prohlásil za mrtvou ve chvíli, kdy ještě ležela v kritickém stavu v nemocnici.

Ve filmové branži herečka strávila 30 let, předtím se věnovala modelingu. Její původní jméno je Victoria Leighová Blumová. Po natočení několika televizních seriálů přišla její nejslavnější role v bondovce Vyhlídka na vraždu z roku 1985. Ztvárnila v ní geoložku Stacey Suttonovou. Pro jejího kolegu Rogera Moora to byla poslední příležitost zahrát si agenta 007. Do šedesátky mu tehdy chyběly dva roky.

Robertsová pak měla další úspěch v seriálu Zlatá sedmdesátá, avšak ve čtvrté sérii náhle ukončila natáčení, aby se mohla věnovat nemocnému manželovi. K seriálu se vrátila po manželově smrti. Na televizních obrazovkách se naposledy objevila roku 2005 v seriálu Barbershop.