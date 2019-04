Ve věku 83 let zemřela švédská herečka Bibi Anderssonová (na snímku z 12. října 1995 při návštěvě Prahy), která proslula díky rolím ve filmech známého švédského režiséra Ingmara Bergmana.

Stockholm - Ve věku 83 let zemřela švédská herečka Bibi Anderssonová, která proslula díky rolím ve filmech známého švédského režiséra Ingmara Bergmana. O nedělním skonu Anderssonové informovala její dcera Jenny Gredeová Dahlstrandová, napsala agentura AFP.

"V každém z nás, kdo měl to štěstí jí být na blízku, po ní zůstalo obrovské prázdné místo," uvedla Dahlstrandová k úmrtí matky.

Jan Holmberg, šéf Nadace Ingmara Bergmana, nazval Anderssonovou velkou herečkou, která i z jednoduchých postav dokázala vytvořit něco mnohem většího. Bergman často označoval herce, se kterými spolupracoval, za své. Na to Anderssonová odpovídala, že ona je svá, poznamenala AFP. "A to bylo přesně to, čím byla," dodal Holmberg.

S charismatickým Bergmanem, s nímž později prožila milostný vztah, se poprvé setkala, když jí bylo 17 let, při práci na televizní reklamě. Filmování s ním bylo náročné, ale mnohé herečky, tak jako Anderssonová, pod jeho vedením vyzrály a byly schopny podat mistrovské výkony.

S Bergmanem natočila 13 filmů, zazářila ve snímku Lesní jahody, v dramatu Než se rozední či ve filmu Persona. Řadu rolí ztvárnila také ve filmech dalších švédských, evropských a hollywoodských tvůrců.