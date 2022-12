Zemřela proslulá americká televizní moderátorka Barbara Waltersová

New York - Ve věku 93 let zemřela někdejší významná americká televizní moderátorka Barbara Waltersová. Oznámila to v noci na dnešek stanice ABC News, kde Waltersová pracovala. Novinářka proslula televizními rozhovory s vlivnými osobnostmi a celebritami. V 70. letech minulého století se stala první moderátorkou večerních televizních zpráv ve Spojených státech. Zemřela v pátek ve svém domě v New Yorku.

Waltersová pracovala nejprve od 60. let minulého století pro stanici NBC, do ABC News nastoupila v roce 1976. Hlásila tam mimo jiné zprávy a vedla různé debaty včetně prezidentské v roce 1984. Od konce 90. let do roku 2014 tam moderovala pořad The View. Později zůstala jeho producentkou a příležitostně stále dělala rozhovory, uvádí ABC News.

Waltersová přiměla k rozhovorům všechny americké prezidenty od Richarda Nixona po Baracka Obamu i jejich manželky.

Vyzpovídala také mimo jiné bývalého kubánského vůdce Fidela Castra, britskou premiérku Margaret Thatcherovou, iráckého diktátora Saddáma Hussajna, íránského šáha Rézu Pahlávího nebo současného ruského prezidenta Vladimira Putina.

K jejím největším úspěchům patří interview se stážistkou v Bílém domě Monikou Lewinskou v roce 1999. Waltersová podle ABC News získala během své desetiletí trvající kariéry 12 cen Emmy. Její exkluzivní rozhovory se slavnými a mocnými ji samotné přinesly status celebrity, napsala dnes agentura AP.