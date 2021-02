Zemřela pěvkyně Libuše Domanínská, emeritní sólistka opery ND

Praha/Hodonín - Ve věku 96 let zemřela v úterý v Hodoníně emeritní sólistka opery Národního divadla Libuše Domanínská. ČTK to dnes řekl mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. Domanínskou proslavil zvučný soprán, působila deset let ve Státním divadle v Brně a 35 let v pražském Národním divadle. Umělecké jméno si zvolila podle Domanína na Moravě, rodiště svých rodičů.

Narodila se 4. července 1924 v Brně jako Libuše Klobásková. Vystudovala zpěv na konzervatoři v Brně a ještě jako její posluchačka získala v roce 1945 angažmá v souboru tamního Státního divadla, kde zahájila svou hvězdnou operní dráhu. O deset let později, už jako zralá a zkušená operní pěvkyně, přešla z Brna do pražského Národního divadla, jemuž zůstala věrná plných 35 let, do roku 1990, kdy odešla do důchodu.

Za necelých deset let v Brně nastudovala na 40 rolí. Také v Národním divadle bylo její uplatnění veliké, nejvíce ji režiséři využívali pro český repertoár. Snad nejčastěji zpívala Jitku ve Smetanově Daliborovi. Ztvárnila Krasavu v Libuši, Mařenku v Prodané nevěstě, Dvořákovu Rusalku zpívala v ND více než stokrát, v Jakobínu byla nejprve Terinkou a později Julií. Své komediální schopnosti prokázala i v roli Káči v opeře Čert a Káča. Z českého repertoáru ztvárnila také Foersterovu Evu a tři velké role v Janáčkových operách: Jenůfu v Její pastorkyni, Káťu Kabanovou a Lišáka v Příhodách lišky Bystroušky. V inscenaci Věci Makropulos Roberta Brocka a Václava Kašlíka z roku 1956 byla půvabnou Kristinou.

Libuše Domanínská našla v Národním divadle uplatnění i ve světovém repertoáru. Nejčastěji zpívala Alžbětu v Donu Carlosovi, Aidu a náročnou Abigail v Nabuccovi, byla Micaelou v Carmen, Agátou v Čarostřelci, Čo-Čo-San v Madame Butterfly a Lízou v Pikové dámě. V Národním divadle vytvořila přes 50 rolí.

Soustavně se věnovala i koncertní činnosti a často zpívala také v zahraničí. Dlouhá léta spolupracovala s rozhlasem a s televizí a nazpívala mnoho gramofonových snímků. Její pěvecké mistrovství bylo oceněno řadou vyznamenání, titulů a cen; v roce 1997 byla například poctěna cenou Thálie za celoživotní mistrovství.

Za svou dlouhou kariéru Domanínská vychovala spoustu talentů. K nejvýznamnějším patří držitelka tří Cen Thálie Jana Šrejma Kačírková. "Byla to moje milovaná 'teta', změnila mi život tím, že mě jako mladou holku přivedla k opeře," uvedla sopranistka. "Naučila mne úplně všechno, co jsem kdy ve svém pěveckém životě potřebovala, moje tři Ceny Thálie jsou vlastně její," dodala pro ČTK.

Sólistka Národního divadla Brno a hostující sólistka Národního divadla v Praze Šrejma Kačírková v těchto dnech natáčí své první profilové CD s názvem Kdy láska přilétá. Objeví se na něm mimo jiné skladby ze dvou cyklů lidových písní, které Zdeněk Blažek napsal pro Domanínskou. "Je mi moc líto, že už jí své album nestihnu přehrát," podotkla Šrejma Kačírková.