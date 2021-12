Zemřela někdejší sólistka opery ND Marcela Machotková, držitelka ceny Thálie

Praha - Ve věku 90 let dnes zemřela někdejší sólistka Opery Národního divadla (ND) Marcela Machotková, držitelka ceny Thálie za celoživotní mistrovství v opeře. O úmrtí sopranistky, která pěveckou kariéru ukončila v roce 1988, ČTK informoval mluvčí ND Tomáš Staněk.

Turnovská rodačka svoji pěveckou dráhu zahájila v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, kde odehrála mnoho významných rolí. První úspěchy zaznamenala ve smetanovském a dvořákovském repertoáru, který jí byl blízký. Kritika ocenila její role Mařenky v Prodané nevěstě či Vendulky v Hubičce.

Jako interpretka českého repertoáru se po angažmá v Plzni od 60. let prosazovala jako členka Národního divadla v Praze, kde se mimo jiné zhostila role Libuše v opeře Bedřicha Smetany, Julie v Jakobínu, Rusalky a Kněžny v Čertovi a Káče Antonína Dvořáka. Z jejích dalších postav v českých operách ztvárnila Libinu v Šárce Zdeňka Fibicha nebo Evy ve stejnojmenné opeře Josefa Bohuslava Foerstera. S tvorbou Leoše Janáčka se setkala v postavách Karolky v Její pastorkyni a ve dvojroli Kohout-Sojka v Příhodách lišky Bystroušky. V Řeckých pašijích Bohuslava Martinů byla představitelkou Lenia a ve Hrách o Marii ztělesnila postavu Marie. V opeře Rudolfa Karla Smrt kmotřička ztvárnila Princeznu.

Hostovala také v zahraničí, například na festivalu Wiener Festwochen 1967, v Haagu a Amsterdamu zpívala v témže roce a ve Varšavě v roce 1969. O rok později absolvovala turné v Itálii, v roce 1973 byla v Dublinu a v roce 1975 na turné po tehdejším Sovětském svazu.

V roce 1975 obdržela titul zasloužilá umělkyně. V roce 2014 ji byla udělena Cena obce města Turnova a v březnu 2017 převzala cenu Thálie za rok 2016 za celoživotní mistrovství v oboru opera.

Marcela Machotková se narodila 12. října 1931. Od raného dětství ji lákalo zpívání. Hrála také na klavír a během pěveckých studií na Pražské konzervatoři měla možnost vybrat si, zda se jako hlavnímu oboru chce věnovat zpívání anebo hře na klavír.