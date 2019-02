Ve věku 85 let zemřel 19. února 2019 ráno v pařížské nemocnici jeden z nejvlivnějších módních návrhářů Karl Lagerfeld (na snímku z 2. října 2018), umělecký ředitel módního domu Chanel. Informovala o tom francouzská média. Podle deníku Paris Match byl Lagerfeld hospitalizován v pondělí večer. Hamburský rodák řídil módní dům Chanel od roku 1983. ** Fashion designer Karl Lagerfeld with Hudson Kroenig acknowledges applause after the presentation of Chanel Cruise collection in Paris, Wednesday, May 3, 2017. Chanel is hosting its itinerant resort show, destined for glamorous women who sojourn on cruise ships. (AP Photo/Francois Mori) ČTK/Francois Mori