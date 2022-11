Zemřela Marie Poledňáková, autorka slavných komedií s Tomášem Holým

Ve věku 81 let 8. listopadu 2022 zemřela filmová scenáristka a režisérka Marie Poledňáková (na snímku z 9. května 2012).

Praha - Ve věku 81 let dnes zemřela filmová scenáristka a režisérka Marie Poledňáková, autorka slavných komedií s Tomášem Holým nebo filmu S tebou mě baví svět. ČTK to s odkazem na rodinu řekl filmový producent Jan Bradáč. Režisérka podle něj odešla v klidu, uprostřed rodinného kruhu. Informace o místě, čase a způsobu rozloučení s Marií Poledňákovou budou včas zveřejněny, doplnil Bradáč.

Poledňáková byla režisérkou mnoha dětských a rodinných filmů, k nimž si většinou psala také scénáře. Na přelomu 70. a 80. let natočila několik komedií, které jsou u diváků oblíbené dodnes. Zasloužily se o to zejména televizní snímky Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. Příběh osmiletého Vaška ztvárněného Tomášem Holým, který mamince nabízí potenciální tatínky podle svých představ, se na obrazovce poprvé objevil v roce 1977. O rok později bylo natočeno jeho volné pokračování.

Oba filmy, k nimž Poledňáková napsala i scénář, byly prodány do více než 30 zemí a pravidelně se na televizní obrazovky vracejí. Do režisérčiny filmotéky se dále řadí například snímky Královské usínání, Královský gambit, Škaredý podzim 1938, Pražský chodec, Kotva u přívozu, Zkrocení zlého muže či Dva lidi v zoo.

Film S tebou mě baví svět z roku 1982 byl na základě divácké ankety vyhlášen nejlepší českou veselohrou 20. století. Za filmovou kameru se Poledňáková vrátila počátkem nového tisíciletí po 15 letech a natočila úspěšné komedie Líbáš jako bůh a Líbáš jako ďábel.

Poledňáková se narodila 7. září 1941 ve Strakonicích v rodině univerzitního profesora. Než nastoupila na Akademii múzických umění v Praze, musela se kvůli nevyhovujícímu kádrovému profilu živit jako svářečka v továrně. Nakonec se ale na vysněnou školu přeci jen dostala. To už měla syna Petra z manželství s muzikologem Ivanem Poledňákem.

Od roku 1961 působila deset let jako asistentka režie v Československé televizi, po absolvování školy pracovala jako scenáristka a režisérka. V roce 1982 odešla na Barrandov, kde pracovala šest let jako režisérka. Po listopadu 1989 se filmové režii dlouho nevěnovala, v roce 1990 se podílela na vzniku televize Premiéra (dnešní Prima).