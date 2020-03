Zemřela legendární oštěpařka Dana Zátopková

Praha - Ve věku 97 let zemřela legendární atletka Dana Zátopková, olympijská vítězka v hodu oštěpem z Helsinek 1952. Vdova po slavném běžci Emilu Zátopkovi zesnula dnes brzy ráno v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, informoval Český olympijský výbor.

"Byl jsem za ní naposledy v sobotu, kdy to ještě bylo možné. Dlouze jsme si povídali, psychicky byla úplně v pohodě, do poslední chvíle jí to pálilo, ale tělo jí přestalo sloužit," uvedl v tiskové zprávě předseda Českého klubu olympioniků Oldřich Svojanovský.

I po devadesátce se Zátopková angažovala v olympijském hnutí. "Na Danu nikdy nezapomeneme. Byla to osobnost, která nám bude velmi chybět. Velice chytrá, zábavná a vtipná žena, kamarádka. Všechno v životě věnovala sportu a Emilovi. Nedá se slovy ani vyjádřit, jak nám bude scházet," vzpomínal Svojanovský. "Paní Dana byla nejen vynikající sportovkyně, ale hlavně skvělý člověk. Byla vzorem pro generace olympioniků. Její odchod nás všechny velmi zarmoutil," doplnil předseda ČOV Jiří Kejval.

Olympijská šampionka ráda sledovala i počínání svých oštěpařských nástupců. Pravidelně ji navštěvovala světová rekordmanka Barbora Špotáková, která za ní zavítala i před loňským mistrovstvím světa v Dauhá. "Setkání s ní je pro každého příjemné. Neskutečná energie. To je zajímavé, jak si se sedmadevadesátiletou ženskou můžete připadat, že to v tu chvíli v té místnosti žije, je v ní plno energie. Je to skvělé. Proto asi za ní chodí tolik návštěv," pochvalovala si tehdy dvojnásobná olympijská vítězka.

Zátopková milovala společnost. "Radost mně udělá to, že mám kolem sebe pár přátel, s kterými se můžu sejít a můžu se trochu něčemu zachechtat a tak. To mám největší radost, když se můžu něčemu zasmát," svěřila se krátce před svými pětadevadesátinami.

To už cítila, že se na ní věk podepisuje. "Do dvaadevadesáti se mně to ani nezdálo, ale teďka už je mi to úplně jasné. Jak už mám pětadevadesát za pár dní, tak opravdu stáří teďka klepe. A myslím to vážně," vyprávěla.

Zátopková vedle zlaté medaile z Helsinek získala i olympijské stříbro o osm let později v Římě. Mnohonásobná česká šampionka se dvakrát stala i mistryní Evropy (1954 a 1958) a v roce 1958 vytvořila v 35 letech výkonem 55,73 metru světový rekord.

U sportu zůstala i po konci kariéry v roce 1962. Pracovala jako trenérka, v letech 1960-1972 byla členkou ženské komise Mezinárodní atletické federace. V roce 1998 obdržela Olympijský řád, o 15 let později převzala Medaili Za Zásluhy.

Manžela Emila přežila o téměř dvacet let. Oba se narodili 19. září 1922 a ve stejný den se také stali v Helsinkách olympijskými vítězi. Zátopková v podání herečky Marthy Issové je spoluhrdinkou připravovaného filmu Zátopek režiséra Davida Ondříčka, který by měl mít premiéru letos v srpnu. Legendárního běžce ve snímku ztvárňuje Václav Neužil.