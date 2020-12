Zemřela jedna z poslední válečných veteránek Jarmila Halbrštátová

Praha - V noci na dnešek zemřela jedna z posledních veteránek druhé světové války Jarmila Halbrštátová. Bylo jí 96 let. Účastnila se bojů u Sokolova, Kyjeva nebo na na Dukle. Na twitteru to uvedl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Prezident Miloš Zeman jí loni vyznamenal medailí Za hrdinství.

"V noci na dnešek přišla ČR o jednu z posledních veteránek druhé světové války. Ve věku 96 let zemřela plukovnice v.v. Jarmila Halbrštátová, účastnice bojů u Sokolova, Kyjeva nebo na Dukle," uvedl ministr.

Halbrštátová podle projektu Paměť národa zemřela v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Narodila se v dubnu 1924 v Ústí nad Orlicí. S rodiči jako malá odjela do Sovětského svazu. Protože měla protektorátní pas, byla po napadení SSSR Německem zatčena a odvezena do gulagu. V červnu 1942 vstoupila v Buzuluku do československých vojenských jednotek.

Nejprve absolvovala zdravotnický kurz, později se stala spojařkou. Zúčastnila se bojů o Sokolovo, Kyjev, Bílou Cerkev nebo karpatsko-dukelské operace.

Po válce absolvovala letecký výcvik a do roku 1946 sloužila jako instruktorka výcviku bezmotorového létání. Po demobilizaci pracovala jako účetní a v dělnických profesích.