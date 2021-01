Zemřela herečka Tysonová, první černoška s čestným Oscarem

New York - Ve věku 96 let zemřela americká herečka Cicely Tysonová, která získala divadelní cenu Tony, když jí bylo 88 let, a v roce 2018 dostala jako první černoška čestného Oscara za celoživotní dílo. Ohlas vyvolal zejména její výkon v televizním filmu The Autobiography of Miss Jane Pittman založeném na vzpomínkách 110leté otrokyně. Podle sdělení rodiny zemřela Tysonová ve čtvrtek.

"Rodina s těžkým srdcem oznamuje, že paní Cicely Tysonová poklidně odešla dnes (ve čtvrtek) odpoledne. Respektujte, prosím, právo na rodinné soukromí," uvádí se v prohlášení, které zveřejnil hereččin agent Larry Thompson.

Právě tento týden vyšly Tysonové memoáry Just As I Am (Jaká jsem). Tysonová působila v mládí jako modelka a začínala v malých rolích. Až v 70. letech začaly dostávat u filmu větší příležitosti i černošky. Jak píše agentura AP, Tysonová odmítla brát role pouze kvůli penězům. "Po celou kariéru jsem byla vybíravá. Nejsem ten typ, co pracuje jenom kvůli penězům. Hledám skutečný obsah," řekla v rozhovoru v roce 2013.

Na zprávu o Tysonové smrti reagovalo mnoho osobností. "Byla hrdá na to, že kdykoli se její tvář objevila na kameře, byl to obraz lidské bytosti - chybující, ale odolné, dokonalé ne navzdory, ale kvůli své nedokonalosti," napsal o Tysonové bývalý prezident Barack Obama, který herečce v roce 2016 udělil medaili svobody.

"Ztvárnila složité postavy s důstojností a celým srdcem, lidskostí a hloubkou, vždy upřímná sama k sobě," napsal někdejší prezident Bill Clinton. Moderátorka Oprah Winfreyová uvedla, že Tysonová "využila svou kariéru k oslavě lidskosti černošského obyvatelstva".