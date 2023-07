Zemřela herečka Jana Šulcová, bylo jí 76 let

Praha - Ve věku 76 let dnes v podvečer zemřela herečka Jana Šulcová. ČTK to řekla její dcera Rozálie Víznerová. V 70. a 80. letech byla populární zejména v televizních seriálech Byl jednou jeden dům a My všichni školou povinní, výraznou úlohu dostala i v komedii S tebou mě baví svět. Desítky velkých rolí vytvořila i na prknech Městských divadel pražských (MDP).

Po roce 1989 se před kamerou objevovala jen málo, a to spíš v televizi. Výraznější příležitost jí poskytl režisér Ondřej Trojan v Občanském průkazu (2010), kde hrála ředitelku školy. A poté také Jan Prušinovský ve filmu Kobry a užovky.