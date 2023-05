Praha - Ve věku 97 let dnes v Praze zemřela herečka a operní pěvkyně Soňa Červená. Po své emigraci z totalitního Československa v 60. letech zpívala ve významných světových operních domech. V San Francisku byla rekordních 11 sezon. Mimořádné výkony podávala v operách Richarda Wagnera a Leoše Janáčka. Její nejslavnější rolí byla Carmen. Tu zpívala na předních světových scénách více než stopadesátkrát. ČTK o tom informoval mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

"Osud vynikající světové pěvkyně a herečky je pro nás obrazem osudu české kultury, jejíž talenty se často uplatňovaly v zahraničí, neboť doma neměly dosti svobody. Poslední tři desetiletí kariéry Soni Červené se odehrávaly již ve svobodném Česku i svobodném Národním divadle. Přivedla do Národního divadla renomovaného amerického režiséra Roberta Wilsona. Uspěla i v operní inscenaci o umučeném knězi Toufarovi. Soňa je pro nás mementem, jak je důležité mít nejenom talent, ale i otevřenou společnost, ve které byla šťastná," uvedl Jan Burian, generální ředitel ND.

Loni 29. září, krátce po svých 97. narozeninách, Červená vystoupila u příležitosti předsednictví České republiky v Radě EU v Lateránské bazilice v Římě v oratoriu Jana Zástěry Svatá Ludmila jako sólistka v partu sv. Ludmily.

V roce 2004 obdržela jako zvláštní ocenění kolegia cenu Thálie, v roce 2011 z rukou ministra kultury medaili Artis Bohemiae Amicis a 28. října 2013 ji prezident Miloš Zeman vyznamenal medailí Za zásluhy. U příležitosti jejích devadesátin jí v roce 2015 tehdejší ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) udělil titul Dáma české kultury. Vedle zpěvu se Červená uplatnila i jako herečka. Ve Stavovském divadle ztvárnila v režii Roberta Wilsona hlavní roli v Čapkově Věci Makropulos a postavu Dr. Milady Horákové v Březinově Zítra se bude... Diváci ji také znají jako Frau König z filmu režiséra Jana Hřebejka Pupendo.

Před čtyřmi lety získala Červená osvědčení o pojmenování planetky č. 26897, která nyní nese jméno Červená. V lednu 2019 převzala ve Smetanově síni pražského Obecního domu Cenu klasické hudby Classic Prague Awards za celoživotní přínos.

Na Soňu Červenou vzpomínají jako na mimořádnou umělkyni a výjimečného člověka

Umělci i hudební kritici vzpomínají na operní pěvkyni Soňu Červenou, která dnes zemřela ve věku 97 let, jako na mimořádnou umělkyni a výjimečného člověka. Oceňují její umělecký přínos i neuvěřitelnou vitalitu, se kterou do posledních chvil svého dlouhého života udivovala šarmem a inspirovala své okolí. Podle generálního ředitele České filharmonie Davida Marečka za sebou Červená nechává obrovský kus práce a všichni na ni vzpomínají s vděčností a láskou.

"V Soně Červené odchází nejen naprosto výjimečná umělkyně, ale také výjimečný člověk. Měl jsem to štěstí, že jsme spolupracovali už za mého působení ve filharmonii v Brně, kdy Soňa Červená přijížděla na koncerty s Mahlerovými symfoniemi číst texty, které se k nim vázaly, a byla to tehdy obrovská senzace. Publikum i filharmonici byli nadšení. Kontakt jsme neztratili ani po příchodu do Prahy. Vážil jsem si její pěvecké kariéry i toho, jak dokázala nezmizet z uměleckého života a všechno, co dělala, bylo výjimečné. Českou filharmonii dokonce finančně podpořila, doufali jsme, že jí dokážeme veřejně poděkovat, ale to jsme bohužel nestihli," řekl ČTK Mareček.

Ředitelka festivalu Opera Lenka Šaldová uvedla, že Červená byla pozoruhodná dáma, která měla do poslední chvíle velký zájem o současné operní divadlo. "Sledovala ho s velkým zájmem a vášní a každé setkání s ní pro mě bylo vzácným okamžikem," řekla ČTK.

"Odešla dáma světových operních scén a úžasná žena Soňa Červená. Jestli lze o někom říct, že byl vtělením hudby, pak to byla právě ona. Nezapomenu na osobní setkání s ní, za která děkuji. Její osobitý smysl pro humor, pohled na svět nebo laskavé vzpomínání na život oddaný hudbě," napsal na twitteru ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Dirigent Jakub Hrůša považuje osobnost Červené za "dechberoucí a pokaždé navýsost inspirující". "Miloval jsem lidskou i uměleckou energii úžasné paní Červené. Vyvěrala z laskavého srdce, které paní Červené kreslilo každodenně vřelý úsměv na tváři. Stál jsem vedle paní Červené vícekrát na pódiu a cítil jsem vedle sebe vždy nadšení svěží vrstevnice. Síla a přesvědčivost, které vyzařovala, byly mnohdy přímo nepochopitelné," řekl ČTK Hrůša. "Nejeden z nás si opakovaně lámal hlavu, odkud se berou. Patrně to byl řád v jejím životě, ukázněná vůle, sebedisciplína, bez nichž by nic z toho nebylo. Ale přece: vzpomínám nejvíce na její laskavost. Přemáhala nástrahy okolí a obtíže věku, aby kolem sebe šířila bezvýhradní přesvědčení o síle dobra a krásy, v umění i v životě. Byla to dáma – jedinečná a nenahraditelná. Jsem šťastný, že jsem měl tu čest ji osobně poznat a zažít s ní chvíle uměleckého tvoření," dodal.

Ředitel festivalu Pražské jaro Pavel Trojan připomněl, že Červená v roce 1954 získala druhou cenu na soutěži Pražské jaro v oboru alt a byla poté pravidelným hostem festivalu. V roce 1961 vystoupila na závěrečném koncertu Pražského jara, kdy zpívala v Deváté symfonii Ludwiga van Beethovena a několik měsíců na to emigrovala. "Na festival se vrátila po dvaapadesáti letech v roce 2013, kdy s Karlem Košárkem přednesla v Divadle Na zábradlí Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka, melodram Viktora Ullmanna. Bylo to velice sugestivní, po představení se s ní uskutečnilo setkání, kde mluvila s neuvěřitelným nadhledem a jemným britským humorem. Byla to neuvěřitelná osobnost," řekl Trojan.

Hudební publicista Petr Veber z portálu KlasikaPlus uvedl, že činorodost a šarm Červené jsou nezapomenutelné. "Zůstává v paměti v mluvené roli kněžny Ludmily v oratoriu Nádech věčnosti Jana Zástěry, které korunovalo loňský program festivalu Smetanova Litomyšl. K velké porci textu, přednášeného zpaměti, ve svých melodramatických vstupech, výrazně podkreslených orchestrem, přidala s obrovskou vnitřní energií přesvědčivý dramatický přednes, gesta, kterými ovládla celý prostor... Jen někdo pamatuje její roky v plné pěvecké síle před rokem 1968, málokdo mohl osobně zažít její světové úspěchy, ale návrat z exilu po roce 1989 a její druhý umělecký život, realizovaný v činohře, byl neméně impozantní," napsal.

Mladá operní pěvkyně Ester Pavlů o Červené napsala absolventskou práci na vysoké škole. "Byla ohromnou inspirací pro všechny generace umělců, včetně té naší. Její příběh byl zároveň velikou motivací pro náš umělecký i civilní život," konstatovala.