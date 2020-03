Zemřela Eva Pilarová, poslední rozloučení kvůli koronaviru nebude

Praha - Ve věku 80 let zemřela zpěvačka Eva Pilarová, jedna z největších hvězd české populární hudby. Informaci deníku Blesk ČTK potvrdil zpěvaččin manžel Jan Kolomazník. "Vzhledem k opatřením souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu nebude možné uskutečnit poslední rozloučení," řekl ČTK manžel Kolomazník s odkazem na opatření vlády kvůli pandemii nového typu koronaviru.

Zpěvačka s výjimečně velkým hlasovým rozsahem a dokonalým frázováním proslula hity jako Rekviem, Hrom aby do tě, lásko, Noc a den, Oliver Twist či Láska nebeská. Nejslavnější éru zažila v 60. letech s divadlem Semafor, kdy byla téměř stejně populární jako Karel Gott, s nímž zazářila s duetem Dotýkat se hvězd v muzikálu Kdyby tisíc klarinetů. Další slavné duety nazpívala s Waldemarem Matuškou.

Brněnská rodačka Pilarová podle Blesku zemřela v Domově svatého Karla Boromejského v pražských Řepích. V poslední době se potýkala s vážnými zdravotními problémy. Nejzávažnější bylo selhání ledvin, jemuž nakonec podlehla, uvedl Blesk.

Prvního Zlatého slavíka Pilarová získala v roce 1964, další v letech 1967 a 1971. Mimořádný Zlatý slavík k ní putoval na vyhlašování Českého slavíka 2014 kvůli skutečnosti, že v roce 1962 skončila na třetím místě, ale za dvěma muži, protože se nerozlišovaly kategorie. Celých 12 ročníků ankety Zlatý slavík, tedy až do roku 1973, ji fanoušci drželi na některém z prvních tří míst.

Pilarová se narodila 9. srpna 1939, na pódiích se pohybovala bezmála 60 let. Vydala desítky alb. Její zpěv obdivoval například spisovatel Josef Škvorecký který pro ni napsali roli ve filmu Zločin v šantánu. Milovnici swingu a jazzu navíc překřtil na Evu "Fitzpilarovou" podle Elly Fitzgeraldové. Velký úspěch zažila opakovaně například na rockovém festivalu v Trutnově v letech 2006 a 2009. V roce 2009 převzala od prezidenta Václava Klause Medaili Za zásluhy.

Zpráva o úmrtí Pilarové zaskočila zpěváka Aleše Brichtu, kterým byl jejím dlouholetým kamarádem. Loni 6. října byla Pilarová jedním z hostů na oslavách jeho narozenin na koncertu ve Foru Karlín. "My jsme spolu komunikovali neustále, protože chtěla abych na jejím koncertu k šedesáti letům na scéně s ní zase zazpíval duet Dávno. Neustále se to vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu překládalo, ale minulý týden mi říkala, že už je to v pohodě," řekl ČTK Brichta. "Byli jsme kamarádi. Ne že bychom spolu chodili na pivo, ale znali jsme se docela dobře. Neskutečně jsem si vážil toho, jak všechno zvládá," dodal.