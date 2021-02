Zemřela bývalá náčelnice světového Sokola Žitná, bylo jí 88 let

Liberec - Ve věku 88 let zemřela ve středu bývalá světová i republiková náčelnice Sokola Jarina Žitná. ČTK to dnes potvrdil starosta TJ Sokol Liberec Jaroslav Postl. "Do poslední chvíle byla činná a snažila se Sokolem žít. Zaslouží si obrovský dík od nás všech," uvedl Postl. Žitná byla mezi Sokoly legendou, je i držitelka ocenění Osobnost Libereckého kraje.

Žitná se narodila 20. ledna 1933 v Praze a od roku 1945 žila v Liberci. Vyrůstala v sokolské rodině a od 15 let pracovala jako cvičitelka v Sokole. Velmi aktivně se angažovala při obnově Sokola v roce 1968. V roce 1989 se podílela na znovuobnovení tělocvičných jednot Sokolské župy Ještědské. V lednu 1991 byla zvolena náčelnicí České obce sokolské (ČOS) v Praze. Současně vykonávala funkci náčelnice Světového svazu sokolstva. Osobně řídila tři Všesokolské slety v Praze v letech 1994, 2000 a 2006.

Za své sportovní výkony v turistice obdržela titul Mistrovská třída. Zúčastnila se i několika zahraničních miniexpedic na Island, Špicberky a do Grónska, které většinou připravila a vedla. Učila na ZŠ Vrchlického v libereckých Pavlovicích.