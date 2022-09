Zemřela britská spisovatelka Hilary Mantelová, bylo jí 70 let

Londýn - Zemřela britská spisovatelka Hilary Mantelová, dvojnásobná držitelka britské literární Man Bookerovy ceny. Informovalo o tom dnes na twitteru nakladatelství 4th Estate Books. Autorce, která se proslavila mimo jiné bestsellerem Wolf Hall, bylo 70 let.

"Jsme zdrceni úmrtím naší milované spisovatelky, dámy Hilary Mantelové, a myslíme na její přátele a rodinu, zvláště jejího manžela Geralda," uvedlo nakladatelství. "Je to zničující ztráta a my můžeme být jen vděční za to, že nám po sobě zanechala tak skvostné dílo," dodalo nakladatelství.

Světoznámá spisovatelka podle agentury DPA zemřela nečekaně. Její nakladatel v Británii agentuře PA sdělilo, že zemřela "náhle, ale pokojně" v kruhu rodiny.

Mantelová se proslavila svými historickými romány a dostalo se jí mnoha poct. Man Bookerovu cenu, nejvýznamnější britské literární ocenění, které od roku 2019 nese název Bookerova cena, získala v roce 2009 za román Wolf Hall z období vlády Jindřicha VIII. V roce 2012 tutéž cenu dostala podruhé za román Předveďte mrtvé, a to jako první žena a první britský autor. V češtině jí vyšly také romány Zrcadlo a světlo, Za temnotou a Zavraždění Margaret Thatcherové.

Nakladatelství HarperCollins označilo Mantelovou za jednu "z největších anglických vypravěček tohoto století". Její obdivovaná díla jsou podle něj považována za moderní klasiku.