Zemřela autorka oblíbených detektivek Mary Higginsová Clarková

New York - Ve věku 92 let zemřela v pátek americká spisovatelka Mary Higginsová Clarková. Informovala o tom dnes agentura AP. Higginsová Clarková psala detektivní romány, které se pravidelně objevovaly na žebříčcích bestsellerů ve Spojených státech i Evropě. Její knihy se hojně překládaly i do češtiny.

Higginsová Clarková napsala více než pět desítek knih včetně románů Neznámý v pozadí či Tatínkova holčička. V Česku loni vyšel překlad jedné z jejích knih pod názvem Na jedné lodi.

Po celém světě se prodaly desítky milionů výtisků jejích děl. Řada jejích detektivek se dočkala filmové či televizní adaptace. Higginsové Clarkové se přezdívalo "královna napětí".

V rozhovoru poskytnutém agentuře AP v roce 2013 Higginsová Clarková uvedla, že jejím cíle je, aby čtenáři chtěli neustále otáčet další a další stránku jejích knih. "Největší pochvalou, jakou mohu dostat, je, když mi někdo řekne: 'Četl jsem vaši zpropadenou knihu do čtyř do rána a jsem teď unavený'," řekla spisovatelka.

Mary Higginsová Clarková se narodila v roce 1927 v New Yorku, zemřela v pátek ve městě Naples na Floridě.