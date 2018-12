New York - Ve věku 75 let zemřela americká herečka a režisérka Penny Marshallová. Proslavila se rolí v seriálu Laverne & Shirley a později režírovala filmy jako například Velký (Big) či Velké vítězství (A League of Their Own), při kterém stál za kamerou Miroslav Ondříček. Zemřela ve svém domě v Los Angeles v pondělí v noci na komplikace spojené s cukrovkou. S odvoláním na mluvčí rodiny to uvedla agentura AP.

Právě s Marshallovou natočil Ondříček za oceánem nejvíce snímků. Prvním byl Čas probuzení s Robertem De Nirem v hlavní roli (1990), následovalo Velké vítězství (1992), komedie o ženské baseballové lize za druhé světové války, v níž si zahrála i zpěvačka Madonna. O tři roky později přibyla Kazatelova žena, opět se známou zpěvačkou, tentokrát Whitney Houstonovou. Posledním filmem byla sentimentální komedie Kluci v mém životě (2001) s Drew Barrymoreovou, vůbec poslední Ondříčkův snímek.

Marshallové film Velký (1988) s Tomem Hanksem sklidil takový úspěch, že se Marshallová díky němu stala první režisérkou filmu, který jen v pokladnách amerických kin utržil přes 100 milionů dolarů. Snímek, který byl nominován na Oscara, je o chlapci, který si přeje se druhý den vzbudit jako dospělý, což se mu vyplní.

Její další velmi úspěšný film, Velké vítězství (1992), což je komedie o začátcích dívčího profesionálního baseballu za druhé světové války, v USA utržil 107,5 milionu dolarů.

Prvním filmem, který Marshallová režírovala, byl Jumpin' Jack Flash (1986) s Whoopi Goldbergovou.

V roce 1990 pak režírovala Čas probuzení (Awakenings), ve kterém hráli mimo jiné Robert De Niro a Robin Williams. Film si vysloužil tři nominace na Oscary.

V roce 2004 se Marshallové dostalo pocty v podobě hvězdy na hollywoodském chodníku slávy spolu s její kolegyní z Laverne & Shirley.