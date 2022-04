Zemřel vůdce ruské krajní pravice Vladimir Žirinovskij

Moskva - Zemřel známý ruský politik a poslanec Vladimir Žirinovskij. Jeho smrt podle agentury TASS oznámil šéf dolní komory parlamentu Vjačeslav Volodin. Vůdce ruské krajní pravice se léčil z nemoci covid-19. Zprávy, že chorobě podlehl, se v ruských médiích objevily už koncem března, tehdy se ale nepotvrdily.

"Po dlouhé a těžké nemoci zemřel Vladimir Žirinovskij," oznámil podle ruské agentury předseda Státní dumy Volodin při zasedání sněmovny. Následně poslanci památku zemřelého zakladatele a vůdce krajně pravicové a nacionalistické Liberálně demokratické strany Ruska (LDPR) uctili minutou ticha a jednání bylo přerušeno.

Deník Kommersant na webu připomněl, že Žirinovskij byl s koronavirovou nákazou přijat v moskevské Centrální klinice už 2. února. Jeho stav se zhruba v polovině března zhoršil a podle médií lékaři pacienta kvůli tomu dokonce uvedli do umělého spánku. V úterý 5. dubna lékaři podle deníku pozvali příbuzné do nemocnice, aby se s Žirinovským rozloučili. Jeho organismus selhával a mohl zemřít každou minutu, uvedl Kommersant.

Falešná zpráva o Žirinovského smrti se rozšířila v médiích 25. března poté, co ji na telegramu zveřejnil senátor Alexandr Proňuškin. Zanedlouho informaci ale stáhl, poté co ji popřeli Volodin a také ministerstvo zdravotnictví.

Kommersant připomněl excentrického politika sérií citátů, v čele s výrokem po prezidentských volbách roku 2008: "Zúčastním se i příštích voleb, až do smrti se budu účastnit voleb a dokonce i ze hřbitova se zúčastním a budu vám odtud dávat znamení, že tam ležím."

Stanice BBC na svém ruskojazyčném webu označila Žirinovského za jednoho z nejvíce rozporuplných a nejvíce výrazných ruských politiků. Věčný poslanec byl "jedním z posledních lidí, jejichž politický životopis byl starší než současné Rusko, a politický kapitál jeho strany se plně opíral o jeho osobní herecký talent a umění mistrovsky využívat konjunkturu". Žirinovského si mnozí budou pamatovat jako autora skandálních, občas i agresivních prohlášení, a to i na adresu režimu, ale v tom hlavním byl vždy věrným spojencem Kremlu, ať už šlo o konfrontaci se Západem, anexi Krymu, přijímání nových represivních zákonů či změny v ústavě výhodné pro režim. BBC dodala, že i Žirinovského smrt, stejně jako život, se neobešla bez skandálu: o hospitalizaci politika se veřejnost dozvěděla až s týdenním zpožděním - a to Žirinovskij onemocněl covidem krátce poté, co prohlašoval, že se nechal už osmkrát očkovat.