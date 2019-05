Zemřel trojnásobný mistr světa formule 1 Rakušan Niki Lauda

Vídeň - Ve věku 70 let v pondělí zemřel trojnásobný mistr světa formule 1 Niki Lauda. Legendárního jezdce, který se věnoval také podnikání v leteckém průmyslu, v poslední době trápily vážné zdravotní problémy. Loni v srpnu se podrobil transplantaci plic. Titul mistra světa Lauda získal v letech 1975, 1977 a 1984.

Lauda zemřel v pondělí v rodinném kruhu. "Jeho neúnavná činorodost, jeho přímočarost a jeho odvaha zůstanou pro nás pro všechny vzorem a měřítkem. Jeho jedinečné úspěchy, kterých dosáhl jako sportovec i podnikatel, zůstanou navždy nezapomenutelné," uvedla rodina v prohlášení. Příčina jeho úmrtí zatím není známa.

"Smutný den pro formuli 1. Svět motorsportu truchlí po nenahraditelné ztrátě skutečné legendy," uvedlo vedení formule 1 na oficiálním webu. Se zármutkem přijaly zprávu o Laudově úmrtí jeho bývalé týmy, s nimiž slavil největší úspěchy. "Navždy zůstaneš v srdcích našich i fanoušků," uvedlo Ferrari, v jehož barvách Lauda získal první dva tituly. "Zemřel kamarád, kolega, mistr světa. Niki bude navždy součástí naší historie," uvedl McLaren, s nímž Lauda vybojoval po návratu do F1 poslední titul. Rok poté definitivně ukončil závodní kariéru.

Lauda v královské automobilové třídě závodil také za týmy March, BRM a Brabham, absolvoval celkem 171 Velkých cen a 25 závodů vyhrál. Debutoval v roce 1974 v domácí Grand Prix, poprvé vyhrál o tři roky později ve Velké ceně Španělska, poslední triumf vybojoval v roce 1985 v nizozemské GP.

Kromě tří titulů mistra světa Laudu proslavila vážná nehoda na Nürburgringu v roce 1976, při níž málem uhořel. Už za šest týdnů tehdy znovu závodil a jen o bod mu unikl další titul. I kvůli následkům těžkých zranění se musel v letech 1997 a 2005 podrobit transplantaci ledvin. Po vleklé chřipce loni v létě musel Lauda absolvovat také transplantaci plic. Teprve před Vánoci se mohl vrátit domů, letos v lednu byl opět dva týdny v nemocnici kvůli chřipce.

Vedle závodění se věnoval Lauda i letecké dopravě jako majitel společností Lauda Air, Niki či Laudamotion, jejichž letadla občas sám pilotoval. Svět F1 ale jeden z nejznámějších Rakušanů nikdy natrvalo neopustil, působil jako poradce u Ferrari, šéf Jaguaru, televizní komentátor a od roku 2012 byl šéfem dozorčí rady stáje Mercedes.

Výběr výroků k úmrtí Nikiho Laudy

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen: "Opustil nás velký a oslnivý muž, idol a ambiciózní bojovník, který se nikdy nevzdal. Niki Lauda formoval naše vnímání závodění a formule 1 jako nikdo jiný."

Rakouský kancléř Sebastian Kurz: "S Nikim Laudou ztrácí Rakousko jednu ze svých největších postav. Jeho domovem byly okruhy, jeho láskou letectví. A jako nikdo jiný se dokázal několikrát vrátit zpět do života."

Americký herec a politik rakouského původu Arnold Schwarzenegger: "Niki byl šampion, ikona, rakouský národní poklad. Byl jedním z mých blízkých přátel. Tenhle štědrý průkopník a hrdina mi bude chybět."

Manažer Antonín Charouz, který se řadu let pohybuje v prostředí formule 1 a stál i za startem zatím jediného Čecha Tomáše Engeho v závodech F1: "Znali jsme se velmi dobře. Pro mě to byla legenda. Byl za mnou snad desetkrát v Praze, asi třikrát přijel na mou oslavu narozenin. Byl to jeden z nejlepších jezdů historie F1."

Tomáš Enge, jediný Čech, který se představil v závodech F1: "Samozřejmě jsem se s Nikim párkrát na závodech potkal, ale nespolupracovali jsme spolu. Jako každý závodník ale vím, co dokázal. Dokázal se vrátit na tratě pár týdnů poté, co měl vážnou nehodu. Je to inspirace pro všechny, jak se snažit překonat všechny možné překážky, když se člověk snaží dosáhnout svého cíle nebo snu. Stejně jako v dnešní době Alex Zanardi."

Radovan Novák, delegát Mezinárodní automobilové federace na závodech F1: "Niki patří mezi největší legendy formule 1. Společně s Michaelem Schumacherem, Ayrtonem Sennou nebo Jamesem Huntem. I když závodili v rozdílných letech. Osobně si jej vybavuji z doby po aktivní kariéře, kdy seděl s Toto Wolfem u Mercedesu a občas jsme se tam potkali."

Francouzský trojnásobný mistr světa a Laudův stájový kolega v McLarenu Alain Prost: "Když jsem začal se závoděním, měl jsem dva vzory: Jackieho Stewarta a Laudu. S Nikim jsem strávil dva roky a byly to mé nejlepší sezony v kariéře. Hodně jsem se toho od něj naučil. Když mi po porážce nebylo dobře, naučil mě, jak se z toho dostat. Díky němu jsem v roce 1984 vypil svou první whisky, abych si vyčistil hlavu."

Bývalý německý jezdec Mercedesu a mistr světa Nico Rosberg: "Díky za všechno, cos mě naučil. Bylo toho hodně. Tvoje nadšení, odhodlání, to, že ses nikdy nevzdával, víra, že v životě dostaneš druhou šanci, i tvá trpělivost s námi mladými."

Bývalý nizozemský jezdec Caterhamu Giedo van der Garde: "Byl nejen ohromnou inspirací díky největšímu comebacku v historii sportu, ale také výjimečnou osobností. Nikdy nezapomenu na to, jak mě podpořil po mém posledním závodě v Melbourne."

Francouzský mistr světa série Indy Car Simon Pagenaud: "Niki byl skvělým příkladem toho, že se vyplatí tvrdě pracovat. Byl mým hrdinou, a i když jsem chtěl být spíš jako Ayrton Senna, myslím, že jsem toho měl víc společného s Laudou."