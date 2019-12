Zemřel spoluzakladatel videoartu Bohuslav Vašulka

Ve věku 82 let zemřel 20. prosince 2019 v Santa Fe v Novém Mexiku v USA spoluzakladatel elektronického audiovizuálního umění a videoartu Bohuslav Woody Vašulka (na archivním snímku z 1. října 2015).

Brno - Ve věku 82 let zemřel 20. prosince v Santa Fe v Novém Mexiku v USA spoluzakladatel elektronického audiovizuálního umění a videoartu Bohuslav Woody Vašulka. ČTK to potvrdil předseda spolku Vašulka Kitchen Brno Tomáš Ruller. Spolek mapuje a připomíná tvorbu brněnské rodáka Vašulky a jeho manželky Steiny a jejich vliv na nejmladší generace současných umělců.

Vašulka se narodil v roce 1937 v Brně-Slatině, vystudoval střední průmyslovou školu v Brně, poté na FAMU v Praze obor filmová a televizní dokumentární tvorba. Na FAMU zrežíroval a vytvořil několik krátkých filmů. V 60. letech spolu s manželkou, která pochází z Islandu, odešli do Spojených států, kde zkoumali umělecký potenciál elektronických audiovizuálních médií a věnovali se také možnostem interakce mezi člověkem a technologiemi. V roce 1971 spolu založili v New Yorku legendární studio The Kitchen. Výzkumné experimentální práci se spolu věnovali také na univerzitě v Buffalo a poté se usadili v Santa Fe v Novém Mexiku.

"Je to ztráta nejen pro české současné umění, ale i pro světové. Byl jednou z mála světových osobností umění, která pocházela odtud," uvedl Ruller.

Podle něj Vašulka v tuzemsku není patřičně doceněný, i proto v Brně loni vzniklo Centrum umění nových médií, které nese jméno manželů Vašulkových. Cílem centra je mapovat a připomínat tvorbu brněnského rodáka Vašulky a jeho manželky Steiny a zároveň inspirovat současné umělce. Centrum získalo vybraná díla a část digitálního archivu Vašulkových s množstvím dokladů nejen o jejich tvorbě, ale obecně o světovém umění nových technologií a jeho vývoji. Je tvořené studovnou a dvěma expozičními místnostmi a našlo zázemí v Domě umění města Brna.

Vašulka o sobě loni při otevření centra před novináři hovořil jako o člověku, který už proměnám světa příliš nerozumí a vlastní tvorba z minulých dekád se mu zdá vzdálená. Zdůraznil ale význam své manželky jako souputnice a umělkyně. Steina Vašulková zase zmínila sentimentální vztah obou manželů k Brnu - našli zde podle ní vnímavé publikum a při někdejším působení na fakultě výtvarných umění také talentované studenty.