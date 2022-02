Zemřel rockový zpěvák a člen kapely Screaming Trees Mark Lanegan

Dublin - Ve věku 57 let zemřel americký rockový zpěvák a skladatel Mark Lanegan. Informovala o tom stanice BBC. Lanegan byl od 80. let členem kapely Screaming Trees a několik let působil také ve skupině Queens of the Stone Age. Během své kariéry hrál s významnými hudebníky jako Kurt Cobain, PJ Harveyová či Isobel Campbellová.

Podle BBC zpěvák zemřel v úterý ve svém domě v Irsku. Příčiny jeho úmrtí nejsou známé, v loňském roce ale měl závažné komplikace v souvislosti s nemocí covid-19.

Zprávu o úmrtí umístili jeho blízcí na twitter zpěváka. "Náš drahý přítel Mark Lanegan odešel dnes ráno ve svém domě v Killarney, v Irsku," stojí ve zprávě.

Lanegan vydal také dvě autobiografické knihy. V publikaci Devil In A Coma popsal své zkušenosti s nemocí covid-19 a v Sing Backwards and Weep pak svůj život hudebníka.