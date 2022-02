Zemřel režisér slovenského původu Ivan Reitman, který natočil Krotitele duchů

Ve věku 75 let zemřel kanadský režisér a producent slovenského původu Ivan Reitman (na snímku z roku 2009), kterého proslavil hollywoodský hit Krotitelé duchů.

Ve věku 75 let zemřel kanadský režisér a producent slovenského původu Ivan Reitman (na snímku z roku 2009), kterého proslavil hollywoodský hit Krotitelé duchů. ČTK/AP/Chris Pizzello

Los Angeles - Ve věku 75 let zemřel kanadský režisér a producent slovenského původu Ivan Reitman, kterého proslavil hollywoodský hit Krotitelé duchů. Informovala o tom dnes agentura AP s odvoláním na jeho rodinu.

Podle příbuzných zemřel režisér ve spánku v sobotu v noci ve svém domě v Montecitu v americkém státě Kalifornie. "Naše rodina truchlí nad nečekanou ztrátou manžela, otce a dědečka, který nás vždy učil vidět kouzlo života," napsaly děti Jason, Catherine a Caroline Reitmanovi ve společném prohlášení. "Utěšuje nás, že jeho práce filmaře přinesla smích a štěstí nesčetným divákům po celém světě," dodaly.

Režisér Ivan Reitman se narodil 27. října 1946 ve slovenském Komárně židovským rodičům - matka přežila věznění v koncentračním táboře Osvětim, otec byl v odboji. Když byly Reitmanovi čtyři roky, rozhodla se rodina emigrovat. Za dramatických okolností se tehdy Reitmanovým podařilo na lodi uprchnout do Vídně, odkud se přes Francii dostali do Kanady. Z Československa si Reitman moc nepamatoval a otevřeně říkal, že ke svému rodišti nemá bližší vztah.

Reitman začínal v kanadské televizi a v 80. letech se uchytil v Hollywoodu, kde ho proslavily především komedie. Jako režisér je podepsán pod takovými hollywoodskými hity jako Policajt ze školky nebo Evoluce. Jeho nejslavnějším filmem jsou však bezesporu Krotitelé duchů (Ghostbusters) z roku 1984. Reitman na scénáři spolupracoval s Danem Aykroydem, který si zahrál i jednu z hlavních rolí. Další hlavní role ztvárnili Bill Murray, Harold Ramis a Sigourney Weaverová. Film je označován za jednu z nejlepších komedií všech dob. Úspěšné bylo i pokračování Krotitelé duchů 2 z roku 1989.

Americký režisér Paul Feig, který natočil třetí pokračování slavné série z roku 2016, na twitteru napsal, že ho Reitmanovo úmrtí velmi šokovalo. "Měl jsem tu čest s Ivanem úzce spolupracovat a vždy to bylo velmi poučné. Natočil některé z mých vůbec nejoblíbenějších komedií. My všichni, co se komediemi zabýváme, jsme jeho dlužníky," uvedl režisér.

"Dáma s pochodní dnes pláče, stejně my všichni z (filmového studia) Columbia a filmoví nadšenci po celém světě. Ivan Reitman byl neoddělitelnou součástí odkazu našeho studia, ale byl to i náš přítel. Úžasný talent a ještě lepší člověk," řekl podle serveru Independent Tim Rothman, šéf mediální společnosti Sony Pictures.

Americký komik Guy Branum, který s Reitmanem spolupracoval na romantické komedii Hlavně nezávazně, zesnulého režiséra označil za "neuvěřitelně laskavého" a "úžasně vtipného". Producent a autor scénáře divácky oblíbených snímků Zbouchnutá a 40 let panic Judd Appatow Reitmana označil za legendu. "Ivan Reitman ovlivnil všechno, co na filmových komediích milujeme," napsal na twitteru.