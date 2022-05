Zemřel řecký skladatel Vangelis známý především svou filmovou hudbou

Athény - Ve věku 79 let zemřel řecký hudební skladatel Vangelis, informovala dnes řecká média. Proslavil se především hudbou k řadě známých filmů, například ke sci-fi Blade Runner z roku 1982 od režiséra Ridleyho Scotta či historickému snímku 1492: Dobytí ráje od téhož režiséra. Za hudbu pro film Ohnivé vozy od režiséra Hugha Hudsona si odnesl cenu americké filmové akademie Oscar.

Úmrtí potvrdil řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. "Svět hudby přišel o mezinárodního (umělce) Vangelise," uvedl na sociálních sítí. O úmrtí informoval i skladatelův právník, který k tomu ale neuvedl další podrobnosti.

Skladatel se narodil v roce 1943 pod jménem Evangelos Odyseas Papathanasiu. Když mu bylo 25 let, emigroval kvůli vojenskému puči v Řecku do Paříže, kde se zapojil do místní hudební scény. Na mezinárodní scéně ho zřejmě nejvíce proslavila hudba k britskému filmu Ohnivé vozy z roku 1981, tento úspěch ale podle agentury Reuters zastínil jeho další tvorbu. V 80. a 90 . letech také úzce spolupracoval s britským rockovým hudebníkem Jonem Andersonem. Do jeho pozdní tvorby patří hudba pro film Alexander Veliký režiséra Olivera Stonea z roku 2004 a několik hudebních alb.