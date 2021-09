Zemřel řecký hudební skladatel Mikis Theodorakis, autor hudby k filmu Řek Zorba

Atény - Ve věku 96 let zemřel v Aténách jeden z nejslavnějších řeckých hudebních skladatelů Mikis Theodorakis, známý zejména jako autor hudby k filmu Řek Zorba. Informovala o tom agentura AFP. Theodorakis proslul i politickými aktivitami, bojoval proti fašistické okupaci, proti diktatuře vojenské junty a v tomto století se zapojil i do demonstrací proti úsporným opatřením přijatým řeckou vládou kvůli finanční krizi.

Theodorakis měl v posledních letech problémy se srdcem a před dvěma lety mu lékaři voperovali kardiostimulátor. Jeho úmrtí také potvrdilo řecké ministerstvo kultury.

"Dnes jsme ztratili část řecké duše. Mikis Theodorakis, Mikis učitel, intelektuál, radikál, náš Mikis odešel," uvedla ministryně kultury Lina Mendoniová.

Theodorakis se narodil 29. července 1925 na ostrově Chios. Hudbu studoval v Aténách a v Paříži, v letech 1990 až 1992 byl ministrem kultury.

Ve světě jej nejvíce proslavila hudba k filmu Řek Zorba (1964), byl ale autor velmi rozsáhlého díla, k němuž patří také symfonie a oratoria nebo opera a balet.

Proslul i politickými aktivitami - zúčastnil se odboje proti fašistické okupaci, jako komunista se zapojil do občanské války na konci 40. let a bojoval i proti diktatuře vojenské junty z let 1967 až 1974. Na počátku finanční krize v Řecku v roce 2010 byl proti úsporným opatřením požadovaným mezinárodními věřiteli. Při jedné z demonstrací před budovou parlamentu v Aténách byl v davu, proti němuž byl použit slzný plyn.

V posledních letech se vyslovoval proti dohodě mezi Řeckem a Makedonií ve sporu o nový název této sousední země.