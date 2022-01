Zemřel pravnuk zakladatele značky Mattoni, Rudolf Mattoni, bylo mu 94 let

Ve věku 94 let zemřel 3. ledna 2022 v New Yorku Rudolf Heinrich Mattoni (na snímku z 12. července 2016), pravnuk a jeden z posledních potomků zakladatele značky Mattoni 1873 Heinricha Mattoniho.

Karlovy Vary/New York - Ve věku 94 let zemřel v New Yorku Rudolf Heinrich Mattoni, pravnuk a jeden z posledních potomků zakladatele značky Mattoni 1873 Heinricha Mattoniho. Českou republiku naposledy navštívil v roce 2016, kdy se otevíralo Mattoni muzeum v Kyselce, kde světoznámá značky minerálních vod vznikla. ČTK to dnes řekla Andrea Brožová z PR oddělení firmy.

Rudolf Heinrich Theodor Mattoni se narodil 6. října 1927 a zemřel letos 3. ledna. Rudolf (Rudi) Mattoni byl ceněný americký biolog, emeritní profesor Kalifornské univerzity zaměřující se na ochranu přírody. Zabýval se například ochranou motýlů.

Pravidelně jezdil po revoluci do Československa, respektive České republiky a byl v kontaktu se společností Mattoni 1873 (tehdy Karlovarské minerální vody). Několikrát navštívil i provoz závodu Mattoni v Kyselce. Rudolf Mattoni se o osud svého praděda zajímal. Těžce nesl například to, jak dopadly lázně Kyselka, které po roce 1989 rychle chátraly a téměř zmizely. Byl také po několik let ve správní radě obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka, která se stará o obnovu někdejší lázní, jež rovněž založil Heinrich Mattoni.

V roce 2016 se osobně účastnil otevření Muzea Mattoni. Vybudovaly je Karlovarské minerální vody v opraveném Löschnerově pavilonu, jedné z nejcennějších památek v bývalém lázeňském městě. "Vidět na jednom místě tolik historických předmětů spojených s mou rodinou pro mne opravdu hodně znamená. Každý nyní může díky jedné návštěvě muzea nahlédnout do života rodiny Mattoni, která vlastní vůlí vybudovala tak úspěšnou společnost, která dodnes šíří věhlas Kyselky i daleko za hranice Čech“, řekl tehdy při otevření muzea Rudolf Mattoni.

"Zájem o Kyselku a Karlovarský kraj mu zůstal po celý život a přes vysoký věk chtěl ještě nedávno Česko navštívit, což se bohužel nepodařilo i z důvodu covidu. Syn Rudiho Mattoniho, Carlo Mattoni, žije s rodinou v New Yorku, kde jeho otec i zemřel," doplnila Brožová

Mattoni 1873, skupina kolem mateřské společnosti Mattoni 1873 a. s., je nyní největším distributorem nealkoholických nápojů ve střední Evropě. V ČR vyrábí skupina vedle tradiční minerální vody Mattoni také pramenitou vodu Aquila a minerální vody Magnesia, Poděbradka, Dobrá voda a Hanácká Kyselka; dále značky nealkoholických nápojů Pepsi, Mirinda, 7UP, Schweppes, Gatorade, Mountain Dew a další. Své produkty v současné době Mattoni 1873 vyváží do 19 zemí světa a jako mateřská společnost vlastní zahraniční značky minerálních vod v Rakousku, Maďarsku a Srbsku. V Bulharsku, Slovensku a Maďarsku je Mattoni 1873 výhradním výrobcem a distributorem nealkoholických nápojů značek firmy PepsiCo. Ve všech zemích, kde skupina operuje, zaměstnává kolem 3200 zaměstnanců.