Zemřel policista bojující za financování péče o oběti 11. září

New York - Bývalý newyorský policista, který bojoval za prodloužení financování lékařské péče pro osoby, jež při teroristických útocích z 11. září 2001 utrpěly zranění, trauma či onemocněly poté, co byly vystaveny toxickému materiálu, zemřel dnes na rakovinu ve věku 53 let. Informovala o tom americká televize CNN.

Luis Alvarez onemocněl poté, co zasahoval v troskách Světového obchodního centra a byl vystaven škodlivým látkám. Ještě 11. června po boku amerického komika Jona Stewarta vystoupil před zákonodárci na podporu zákona, jenž by prodloužil financování lékařské péče o policisty, záchranáře a hasiče, kteří zasahovali po teroristických útocích na takzvaná dvojčata. Za svůj projev si vysloužil ovace vestoje.

O týden později Alvarez na facebooku napsal, že je v hospici, jelikož mu selhávají játra. "Stále jsem tu, stále dýchám, stále bojuji," doplnil.

Šéf detektivů newyorské policie Dermot F. Shea na twitteru napsal, že Alvarez byl "inspirací, bojovníkem a přítelem".

Do září 2018 bylo evidováno 2000 úmrtí způsobených onemocněnými souvisejícími s útoky z 11. září a u více než 12.500 lidí byla diagnostikována rakovina. Podle mnoha odhadů na konci loňského roku počet lidí, kteří zemřeli v důsledku vystavení toxickým látkám v troskách budov, přesáhl počet úmrtí při samotných útocích, píše zpravodajský web BBC. Na místě po útocích zasahovalo až 80.000 lidí. Ve vzduchu byly částečky betonu, azbestu a olova, což u těchto osob zvýšilo riziko onemocnění.

Komik Stewart na slyšení uvedl, že je ostudné, kolik zákonodárců na něj nedorazilo. O zákonu na prodloužení fondu na financování lékařské péče pro osoby zasahující po útocích na Světové obchodní centrum bude hlasovat Sněmovna reprezentantů.