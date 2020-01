Zemřel ománský sultán, jeden z nejdéle vládnoucích monarchů

Maskat - Ve věku 79 let zemřel v pátek večer ománský sultán Kábus bin Saíd, který patřil k nejdéle vládnoucím panovníkům světa. Oznámila to dnes časně ráno ománská státní televize. Na trůnu ho vystřídal jeho bratranec, působící doposud jako ministr kultury, Hajsám bin Tárik Saíd. Oznámila to dnes ománská státní televize.

Ománské úřady vyhlásily po smrti panovníka třídenní oficiální smutek. Vlajky budou v zemi po příštích 40 dnů staženy na půl žerdi. Televize zveřejnila záběry smutečního procesí. Rakev s ostatky zesnulého zabalená do ománské vlajky byla převážena do Velké mešity sultána Kábuse v Maskatu, kde se budou sloužit modlitby.

Sultán Kábus neměl děti a veřejně nejmenoval svého nástupce. Podle ustanovení z roku 1996 by vládnoucí rodina měla vybrat sultánova následovníka do tří dnů od chvíle, kdy se trůn uvolní.

Kábus bin Saíd se ujal moci v Ománu v roce 1970 při nekrvavém převratu, když s pomocí bývalé koloniální mocnosti Británie svrhl svého otce Saída bin Tajmúra. Po britské královně Alžbětě II. a brunejském sultánovi Hassanalu Bolkiahovi byl třetím nejdéle panujícím monarchou světa. Ománské úřady vyhlásily po smrti panovníka třídenní oficiální smutek.

Podle ustanovení z roku 1996 by vládnoucí rodina měla vybrat sultánova následovníka do tří dnů od chvíle, kdy se trůn uvolní. Pokud se členové královské rodiny nedohodnou, dosadí bezpečnostní a političtí představitelé do čela země osobnost, jejíž jméno sultán napsal a uložil do zapečetěné obálky, uvedla agentura Reuters.

Podle zpravodajského serveru BBC News jsou favority na nejvyšší funkci v zemi tři bratranci zesnulého monarchy. Televize Al-Džazíra s odkazem na svého korespondenta dnes nad ránem uvedla, že nástupcem Kábuse bin Saída se stal jeho bratranec, působící doposud jako ministr kultury, Hajsám bin Tárik Saíd. Zprávu ale nebylo možné nezávisle ověřit.

Sultán má v Ománu velkou moc, zastává současně funkci premiéra, vrchního velitele ozbrojených sil, ministra obrany, financí a zahraničních věcí, připomíná server BBC News. Sultán Kábus bin Saíd se ale v posledních letech na veřejnosti objevoval jen zřídka, přičemž se spekulovalo, že trpí rakovinou tlustého střeva. Minulý měsíc se vrátil do své vlasti poté, co absolvoval léčbu v Belgii.

Kábus bin Saíd se narodil 18. listopadu 1940, studoval na Královské vojenské akademii v Sandhurstu nedaleko Londýna a po jejím absolvování sloužil v letech 1960-1964 v britské armádě. Část výcviku strávil s britskou jednotkou v Německu. V roce 1964 se vrátil zpět do rodného Ománu. Zasadil se o modernizaci země a to tak, aby byly uchovány místní tradice. V roce 2011 čelil protestům arabského jara, které zasáhly i další státy regionu.

Ropný stát Omán se 4,6 milionu obyvatel je západními mocnostmi oceňován jako stabilní síla v oblasti Blízkého východu, kde často hraje roli vyjednávače. Udržuje přátelské vztahy se Spojenými státy i s Íránem a v roce 2013 pomohl zprostředkovat tajné americko-íránské rozhovory, které později vedly k uzavření mezinárodní dohody o íránském jaderném programu, od níž Washington v roce 2018 odstoupil.