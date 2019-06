Zemřel někdejší předseda slušovického JZD František Čuba

Tisková konference Strany práv občanů - zemanovci (SPOZ) k předčasným volbám do Poslanecké sněmovny 16. září ve Zlíně. Na snímku je kandidát Zlínského kraje František Čuba.

Praha - Ve věku 83 let zemřel bývalý senátor za Stranu práv občanů (SPO) František Čuba. Jeho jméno je spojeno zejména s někdejším JZD Slušovice, které se pod jeho vedením v době totality změnilo v nebývale prosperující družstvo. Vytvořil tam svého druhu "stát ve státě" s vlastními pravidly, které vládnoucí komunisté tolerovali. Do podvědomí veřejnosti se Čuba dostal také kvůli blízkému vztahu s prezidentem Milošem Zemanem, který mu v roce 2013 udělil medaili Za zásluhy. Podle mnohých byl Čuba odborníkem a výrazně ovlivnil podobu Slušovic.

Čuba zemřel podle serveru novinky.cz v pátek, Čubovo úmrtí ČTK potvrdil jeho blízký spolupracovník a bývalý předseda SPO Jan Veleba. Čubu označil za osobnost, kterou odborníci na zemědělství znali po celém světě. JZD Slušovice přezdívané "slušovický zázrak" by Čuba podle něj vybudoval kdekoli a i jindy než v socialismu.

Čuba stál v čele JZD Slušovice od roku 1963 do srpna 1990 a dokázal obratně využívat všech možností, které poskytovala tehdejší legislativa a s pomocí vazeb na některé příslušníky politické nomenklatury vybudoval družstvu v řadě oblastí monopolní postavení na československém trhu. Podle některých bývalých zaměstnanců mu k tomu pomáhala i spolupráce s komunistickou StB, mluvil o tom například někdejší disident a pozdější šéf Bezpečnostní informační služby Stanislav Devátý. Také režisér Robert Sedláček, který v roce 1999 natočil o Čubovi a jeho podniku dokument, připustil, že pokud Čuba chtěl dělat velký byznys, musel se politikou umazat. Podle něj ale vybudoval tzv. slušovický zázrak svou pracovitostí. Současně dal lidem slušné platy a odpovědnost za odvedenou práci a k těm, kterým věřil, byl loajální.

Nesmazatelný vliv na podobu Slušovic přiznává Čubovi i slušovický starosta Petr Hradecký (KDU-ČSL). Podle něj agrokombinát ve své době lidem z města a okolí výrazně zvýšil životní úroveň. Dobu jeho fungování připomínají například dostihové závodiště s restaurací ve tvaru obřího sudu, kdysi moderní fotbalový stadion nebo silnice od Zlína se čtyřmi pruhy, takzvaná Gorbačovka.

To, že si Čuby lidé na Zlínsku vážili, potvrdil i místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD), který stál v čele horní komory, když byl Čuba senátorem. Podle něj byl Čuba ve své době člověk, který udával nějaký směr, který by snad mohl mít naději na úspěch. "Ale jak se ukázalo později, byla to možná jenom taková dovedně vytvořená kulisa za minulého režimu," dodal Štěch.

Podle Zemanova mluvčího Jiřího Ovčáčka bude Čubovo jméno navždy spojeno s podnikatelským zázrakem, vizionářstvím a velkou odvahou. Jako osobnost nejen v podnikatelské sféře ho vnímá i předseda SPO Zemanovci Lubomír Nečas, který s Čubou několik let působil v zastupitelstvu Zlínského kraje.

Do horní parlamentní komory byl Čuba zvolen v říjnu 2014 za volební obvod Zlín. Kvůli zdravotním problémům ale v Senátu dlouhodobě absentoval a později se stal terčem kritiky proto, že dlouho pobíral plat včetně náhrad, tedy zhruba 122.000 korun měsíčně. Mandátu se vzdal v únoru 2018. V roce 2013 se také stal prezidentovým poradcem pro zemědělství a hospodářství.