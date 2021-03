Zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner, na Aljašce s ním spadl vrtulník

Praha - Zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner. Šestapadesátiletý podnikatel a filantrop nepřežil nehodu vrtulníku v aljašských horách. Při leteckém neštěstí zemřelo pět lidí, jeden člověk přežil. Kellner byl většinovým majitelem skupiny PPF. Podle analytiků nemusí jeho náhlé úmrtí znamenat pro skupinu PPF ztrátu pozic ani strategického rozvoje, její procesy fungování jsou zaběhnuté. Politici vzpomínají na Kellnera v souvislosti s jeho podnikatelskými úspěchy i kroky, kterými pomohl české společnosti. Po dnešním oznámení Kellnerova úmrtí výrazně klesly na pražské burze akcie operátora O2 a Monety Money Bank.

Vrtulník s Kellnerem se zřítil v sobotu krátce před 19:00 místního času (neděle 05:00 SELČ), uvedla agentura AP s odvoláním na vyjádření amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA). Zprávu o Kellnerově úmrtí potvrdila dnes ráno ČTK mluvčí PPF Jitka Tkadlecová. Požádala média a veřejnost, aby respektovaly soukromí Kellnerovy rodiny. Pohřeb se bude konat v úzkém rodinném kruhu. "Zatímco jeho pracovní život byl plně ve znamení neuvěřitelné pracovitosti a kreativnosti, jeho soukromý život patřil jeho rodině a dětem," uvedla mluvčí.

Vrtulník se šestičlennou skupinou se zřítil v blízkosti ledovce Knik. Předpokládá se, že skupina se v horách věnovala heliskiingu, tedy extrémnímu sportu, při němž jsou jezdci na lyžích nebo snowboardu vysazováni z vrtulníku do volného terénu. Aljašská policie na webu informovala, že mezi oběťmi byl kromě Kellnera i padesátiletý Čech Benjamin Larochaix. Podle České televize šlo o trenéra freestyle snowboardingu a zakladatele amatérského Teamu PPF. Kromě nich zemřeli také dva z místních průvodců a pilot vrtulníku, jeden člověk přežil a je ve vážném stavu v nemocnici. Přeživším je podle Deníku N fotograf a bývalý český reprezentant ve snowboardingu David Horváth.

Poslední chvíle svého života strávil Kellner po boku elitních horských vůdců a v lokalitě, která je po dlouhé roky středem vesmíru adrenalinového lyžování a lákadlem i pro ty nejlepší sportovce. V resortu, kde byl ubytován, se právě konalo finálové kolo soutěže pořádané legendou snowboardingu Travisem Ricem. Středisko Tordrillo Mountain Lodge označují provozovatelé za nejluxusnější resort na Aljašce, která je díky množství nedotčených svahů a klimatickým podmínkám už několik desetiletí takřka posvátným místem pro mnohé vyznavače jízdy ve volném terénu. Mezi ty se řadil i Kellner. Před lety v rozhovoru s deníkem MF DNES uvedl, že snowboardovat jej "bavilo vždycky". K tragické události vydala prohlášení i chata, kde byli Kellner a další ubytovaní. "Za 17 let, co tyto akce provozujeme, je to poprvé, co musíme čelit takové události," uvedli. Kellner byl jejich častým hostem a přítelem.

Kellner byl většinovým majitelem investiční skupiny PPF Group, která investuje do řady odvětví a působí na třech kontinentech. K nejviditelnějším částem patří finanční služby, telekomunikace, strojírenství nebo média. Podle výroční zprávy společnosti za rok 2019 Kellner ovládal 98,93 procenta PPF.

Podle analytiků, které ČTK oslovila, nemusí náhlé Kellnerovo úmrtí znamenat pro skupinu PPF ztrátu pozic ani jejího strategického rozvoje. Její procesy fungování jsou zaběhnuté, shodli se analytici. "PPF má dostatečně zvládnuté a zaběhnuté procesy, aby loď mohla pokračovat dál. Sice bez kapitána, ale v zásadě v jeho duchu," řekl analytik Natlandu Petr Bartoň. Zkušenosti podle něj ukazují, že osobně závislé na zakladateli jsou spíše mnohem menší firmy. Také podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy se může skupina dále úspěšně rozvíjet. Nicméně úmrtí zakladatele, který skupinu rozvíjel od samého počátku, je nepochybně největší výzvou ve třicetileté historii firmy. Přirovnává ji ke stavu, v němž se ocitla společnost Apple po úmrtí spoluzakladatele Steva Jobse.

Na pražské burze klesaly po oznámení Kellnerova úmrtí výrazně akcie operátora O2 a Monety Money Bank. O2 patří do portfolia PPF, v Monetě by měla PPF získat zhruba čtvrtinový podíl. Akcie Monety ráno ztrácely více než tři procenta, O2 odepisovala přes procento. Podle analytiků je pokles dán jen zbrklou reakcí na nejistotu, nikoli věcným ohodnocením reálné situace.

Čeští politici na Kellnera vzpomínají v souvislosti s jeho podnikatelskými úspěchy, ale i kroky, kterými pomohl české společnosti. Jeho úmrtí lituje prezident Miloš Zeman. "Prezident republiky si velice vážil Petra Kellnera pro jeho podnikatelské úspěchy a nesmírně lituje jeho tragické smrti," uvedl na twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Upřímnou soustrast vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO). Vicepremiér a předseda sociálních demokratů Jan Hamáček připomenul pomoc Kellnerovy podnikatelské skupiny při zvládání epidemie koronaviru loni na jaře.

Časopis Forbes Kellnera už 15 let řadí mezi nejbohatší lidi na světě, jeho majetek odhaduje na 293 miliard korun. Nejbohatším Čechem byl Kellner s náskokem před dalšími. "Není to nejdůležitější," řekl před lety Kellner k podobným žebříčkům v rozhovoru s MfD.

Nicméně Kellnerův soukromý majetek přitahoval stálou pozornost médií - známá je jeho vila ve Vraném nad Vltavou, vila v Praze na Hanspaulce, chalupa na Jizerce na Jablonecku nebo rezidence v Podkozí na Berounsku. V roce 2002 založil s manželkou Renátou nadaci, která podporuje vzdělanost sociálně znevýhodněných studentů, a soukromé gymnázium pro nadané děti v Babicích u Prahy.

Kellner se narodil 20. května 1964 v České Lípě, mládí prožil v Liberci. Podle dostupných informací byl podruhé ženatý a měl čtyři děti. Nejznámějším z jeho potomků je Anna Kellnerová, úspěšná závodnice v parkurovém skákání. Jejím partnerem je podle médií další český miliardář Daniel Křetínský, kterého Forbes řadí na třetí místo žebříčku. Kellner se na veřejnosti příliš neukazoval a s médii komunikoval jen zřídka. I proto každoročně budila velkou pozornost výroční zpráva PPF, ve které zveřejňoval svou aktuální fotografii a také svůj pohled na svět byznysu. Ve výroční zprávě PPF za rok 2012 se například objevil na fotografii, kde sjíždí hory na snowboardu.