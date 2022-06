Zemřel místopředseda STAN Věslav Michalik, bylo mu 59 let

Ilustrační foto - Ve věku 59 let zemřel 12. června 2022 místopředseda hnutí STAN a starosta Dolních Břežan Věslav Michalik (na snímku z 6. června 2017). Na twitteru to uvedl předseda STAN Vít Rakušan.

Ilustrační foto - Ve věku 59 let zemřel 12. června 2022 místopředseda hnutí STAN a starosta Dolních Břežan Věslav Michalik (na snímku z 6. června 2017). Na twitteru to uvedl předseda STAN Vít Rakušan. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Ve věku 59 let dnes zemřel místopředseda hnutí STAN a starosta Dolních Břežan Věslav Michalik. Na twitteru to uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Podle serveru Neovlivní.cz zemřel Michalik odpoledne náhle na výletu v horách. Po loňských sněmovních volbách se původně měl stát ministrem průmyslu a obchodu, nominace se ale vzdal kvůli pochybnostem o svém dřívějším podnikání a možném střetu zájmů.

"Zemřel Věslav Michalik, místopředseda hnutí STAN, skvělý starosta Dolních Břežan a můj dobrý přítel. Nenacházím slov. Upřímnou soustrast všem blízkým," napsal Rakušan. "Je mi velmi líto náhlého úmrtí Věslava Michalika. Upřímnou soustrast a hodně sil rodině a jeho přátelům," uvedl na twitteru premiér Petr Fiala (ODS). Upřímnou soustrast rodině vyjádřila také předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), předseda Pirátů Ivan Bartoš nebo šéf lidoveckého klubu Marek Výborný. "To se mnou hodně otřáslo…Znali jsme se dlouho. Ještě mu nebylo šedesát, byl to sportovec plný života…Upřímnou soustrast pozůstalým. Je mi to moc líto," uvedl na twitteru bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Michalik se narodil 1. března 1963 v Českém Těšíně. Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze, kde v roce 1992 získal i titul kandidáta věd. Ekonomické vzdělání si doplnil na Rochester Institute of Technology v USA. Starostou Dolních Břežan byl nepřetržitě od roku 2004. Místopředsedou STAN se stal loni.

V letech 1986 až 1996 pracoval Michalik jako vědecký pracovník Akademie věd ČR v Ústavu jaderné fyziky a Ústavu dozimetrie záření, po odchodu z akademické sféry až do roku 2007 působil ve finančních institucích v různých funkcích od analytika až po člena představenstva. Od roku 2002 podnikal v oboru investiční poradenství.

V roce 2012 byl zvolen zastupitelem Středočeského kraje, v letech 2016 až 2017 byl radním kraje pro hospodářský a regionální rozvoj včetně evropských fondů a rozvoje venkova. V listopadu 2020 se stal náměstkem středočeské hejtmanky pro finance a strategii.

Michalik loni v listopadu odmítl nominaci na ministra, protože nechtěl zatěžovat nový kabinet Petra Fialy srovnáváním se situací předchozího premiéra Andreje Babiše (ANO). Řekl ale, že jeho dřívější podnikání na Kypru bylo v souladu se zákonem. Investiční společnost tam vznikla podle něj na základě doporučení daňových a právních poradců - ostrovní země byla vhodná mimo jiné kvůli tomu, že na rozdíl od Česka byla tehdy v EU. Potenciální střet zájmů kvůli třetinovému podílu ve fondu, který vlastní solární elektrárny, by se podle něj dal vyřešit prodejem elektráren.