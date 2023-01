Praha - V sobotu zemřel Miroslav Vacek, poslední předlistopadový náčelník generálního štábu totalitní armády a ministr obrany ve vládách Ladislava Adamce a Mariána Čalfy. Bylo mu 87 let. Informaci o úmrtí dnes ČTK potvrdil mluvčí KSČM Roman Roun s odvoláním na bývalého komunistického poslance Jaroslava Borku, který je v kontaktu s Vackovou rodinou. Vacek byl dva roky poslancem za KSČM.

"Skutečně zemřel včera (v sobotu) po 14:00 v domě s pečovatelskou službou v Mariánských Lázních," řekl Roun o Vackovi. Informaci měl od Borky, který kondoloval rodině. Na Vackovo úmrtí dnes upozornil server iDNES.cz.

Vacek se narodil 29. srpna 1935. Do komunistické strany vstoupil ve svých 18 letech. Absolvoval Vojenskou akademii Antonína Zápotockého v Brně a Vojenskou akademii generálního štábu ozbrojených sil SSSR. Prakticky celý život zastával různé velitelské funkce v armádě. V posledních letech totality byl kandidátem Ústředního výboru KSČ a poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění.

Funkci ministra obrany v Adamcově a Čalfově vládě zastával Vacek od prosince 1989 do října 1990. V roce 1991 odešel do zálohy. Za KSČM byl do Sněmovny zvolen v roce 1996, poslancem byl do roku 1998. Působil ve sněmovním výboru pro obranu a bezpečnost. V roce 1997 se vážně poranil při pádu ze schodů vojenské ubytovny, kde se účastnil srazu bývalých spolužáků.