Zemřel Mick Rock, fotograf Davida Bowieho, skupiny Queen či Lou Reeda

Washington - V 72 letech zemřel legendární fotograf rockových hvězd Mick Rock, který fotil například zpěváky Davida Bowieho a Loua Reeda či kapely Queen, Sex Pistols nebo The Stooges. Informaci dnes zveřejnil jeho oficiální účet na twitteru bez bližších informací o příčině jeho úmrtí.

Pro Rocka se vžila přezdívka "muž, který vyfotil 70. léta". V roce 1972 se seznámil s Bowiem a stal se jeho dvorním fotografem. Pořídil řadu jeho legendárních snímků v roli Ziggyho Stardusta, rockové hvězdy přicházející z jiné planety. Rock také například produkoval a režíroval videoklipy k Bowieho hitům Space Oddity, The Jean Genie a John, I’m Only Dancing.

Rockovy fotografie se rovněž objevily na přebalech řady legendárních rockových alb, například na deskách Transformer a Coney Island Baby zpěváka Loua Reeda, Raw Power od Iggyho Popa a The Stooges, desce Queen II od stejnojmenné kapely a End of the Century od The Ramones.

Rock nicméně fotografoval i řadu mladších interpretů, například rapera Snoop Dogga, kapely The Killers, Yeah Yeah Yeahs, Queens of the Stone Age, Daft Punk či MGMT. Před jeho objektivem se objevily rovněž zpěvačky Lady Gaga, Alicia Keys či Miley Cyrusová.

"S těžkým srdcem sdílíme informaci, že náš oblíbený psychedelický odpadlík Mick Rock učinil svou jungiánskou cestu na druhou stranu," uvádí prohlášení na twitteru. "Netruchleme nad ztrátou, ale oslavujme báječný život a výjimečnou kariéru Michaela Davida Rocka," pokračuje vyjádření.

Rock se narodil v západním Londýně a studoval středověké a moderní jazyky na Cambridgeské univerzitě. Při studiích začal fotit místní hudební scénu a seznámil se mimo jiné se Sydem Barrettem, budoucím spoluzakladatelem kapely Pink Floyd a mladším bratrem Micka Jaggera Chrisem.

Fotograf se během své kariéry potýkal s dlouholetou závislostí na kokainu, která jej téměř stála život. Podle jeho slov se mu jí podařilo porazit díky józe, meditaci a masážím.

Nedávno prohlásil, že dostal nabídky v řádech milionů dolarů za odprodání svého archivu fotek, o nichž údajně uvažoval, ale zatím jich nevyužil. "Proč to nezpeněžit a neudělat to jako Bob Dylan?" řekl v dubnu s odkazem na legendárního folk-rockového zpěváka, který loni prodal celý svůj katalog písní společnosti Universal Music Group (UMG). "Přemýšlel jsem nad tím, ale teď k tomu nedojde. Až se tak stane, nechám nějaké peníze jogínům a mé vysoké škole, protože tam jsem se naučil všechny svoje nezbednosti," dodal.