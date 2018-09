Los Angeles - Ve věku 76 let zemřel ve čtvrtek americký kytarista a zpěvák Marty Balin, spoluzakladatel rockové skupiny Jefferson Airplane. Oznámil to podle agentury Reuters jeho mluvčí, neposkytl však informace o příčině úmrtí.

Balin v polovině 60. let spoluzaložil v San Francisku skupinu Jefferson Airplane, která je známá hity jako Somebody to Love či White Rabbit. Odborníci její tvorbu nejčastěji přiřazují žánru psychedelického rocku. Kapela vystoupila i na legendárním festivalu ve Woodstocku v roce 1969.

Balin po řadu let působil rovněž ve skupině Jefferson Starship, nástupkyni kapely Jefferson Airplane. "S těžkým srdcem jsme se dozvěděli o odchodu Martyho Balina. Byl skutečným talentem a inspirací pro mnohé," uvedla skupina Jefferson Starship na svém facebookovém účtu.