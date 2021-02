Zemřel legendární jazzový klavírista a skladatel Chick Corea

New York - Legendární americký jazzový klavírista a skladatel Chick Corea zemřel ve věku 79 let, oznámila dnes večer agentura AFP. Virtuózní hráč na klávesové nástroje po více než pět desetiletí trvající hudební dráze podlehl v úterý vzácné formě rakoviny, uvedl server Rolling Stone s odvoláním na oznámení, zveřejněné na hudebníkově stránce na facebooku. Corea byl jednou z největších ikon současného jazzu, o čemž svědčilo i to, že se stal čtvrtým nejčastěji nominovaným umělcem v historii cen Grammy.

Corea se prosadil již na začátku 60. let minulého století, kdy spolupracoval se Stanem Getzem, Herbiem Mannem a dalšími hudebníky a podílel se na raketovém rozšíření elektrické jazzové vlny. Později v témže desetiletí se přidal ke kapele Milese Davise, kde sehrál klíčovou roli tím, že proslulému trumpetistovi pomohl s přechodem k modernějšímu zvuku. Po práci s Davisem založil vlastní průkopnickou kapelu Return to Forever. V následujících dekádách se Corea pustil do nesčetných projektů. Jeho dovednosti předvedlo i nejnovější album Plays (2020), napsal Rolling Stone a přidal na závěr hudebníkův loňský výrok z časopisu Jazz Times: "Sledoval jsem, že hudba v lidech stimuluje to, co je přirozené v každém z nás. V každém člověku je přirozený smysl. Nemusíte být vůbec profesionál - stačí být živou bytostí a být otevřený hře představivosti."

Corea proslul také svou spoluprací s Herbiem Hancockem nebo Keithem Jarrettem. Jeho otec, známý jazzový trumpetista a big bandový kapelník v Bostonu, jej posadil za piano již v pouhých čtyřech letech. Corea tak měl možnost vstřebávat již v raném dětství tajemství bebopu pod vlivem takových hvězd, jakými byli Dizzy Gillespie, Charlie Parker nebo Lester Young.

Slavný klavírista hrál v červenci 2018 na festivalu Prague Proms v pražském Obecním domě, kde jej doprovázel Český národní symfonický orchestr (ČNSO). Orchestr vedl Steven Mercurio, jako autor aranžmá vytvořených na popud Corey. V květnu téhož roku v Brně zakončil jarní koncertní blok brněnského JazzFestu. Letos pořadatelé počítali s tím, že právě 20. ročník JazzFestu zahájí 7. března v Janáčkově divadle třiadvacetinásobný držitel Grammy Corea s triem Vigilette.