Zemřel jeden z prvních černošských pilotů armády USA, nalétal přes 400 misí

Washington - Ve věku 102 let zemřel Američan Charles McGee, který byl jedním z prvních černošských pilotů armády USA a ve třech válkách se stíhačkou nalétal přes 400 bojových misí. Informovala o tom dnes zpravodajská stanice BBC, podle které bývalý vojenský pilot zároveň bojoval s rasismem a segregací v armádě Spojených států.

McGee, který zemřel v neděli ve svém domě ve státě Maryland, patřil do skupiny známé jako Tuskegee Airmen (letci z Tuskegee) pojmenované podle vojenské základny ve státě Alabama. Ta od roku 1941 hostila experimentální program pro černošské kadety, který vznikl poté, co Kongres donutil armádní letectvo začít přijímat černochy. McGee se do výcviku zapojil v roce 1942, kdy mu bylo 23 let. Jako jeden z prvních černošských stíhačů americké armády ke konci druhé světové války doprovázel spojenecké bombardéry nad Evropou, kde absolvoval 136 misí.

Později se McGee účastnil také válek v Koreji a Vietnamu a počet jeho misí se zastavil až na čísle 409. Letectvo opustil v roce 1973 s hodností plukovníka. Při jeho 100. narozeninách mu bylo uděleno čestné povýšení na brigádního generála. Po odchodu z armády McGee podle médií zasvětil svůj život práci s mládeží, zároveň se stal zdrojem informací o programu na základně v Tuskegee. On a další průkopníci z útvaru Tuskegee Airmen dostali v roce 2007 nejvyšší civilní vyznamenání Kongresu za "jedinečné vojenské zásluhy, které vyvolaly revoluční reformy v ozbrojených silách".

"Dnes (v neděli) jsme ztratili amerického hrdinu," reagoval na McGeeho smrt americký ministr obrany Lloyd Austin. "Jakkoli mne jeho ztráta rmoutí, jsem také nesmírně vděčný za jeho obětavost, jeho poselství a jeho charakter," dodal.