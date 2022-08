Zemřel japonský módní návrhář Iseei Mijake, symbol japonského růstu 80. let

Tokio - Ve věku 84 let dnes zemřel na rakovinu jater japonský módní návrhář Issei Mijake. Proslul svým plisovaným oblečením, které se nikdy nemačká, a jeho jméno se stalo synonymem japonského ekonomického růstu v 80. letech. Jeho značka Issey Miyake mimo jiné produkovala slavný černý rolák zakladatele Applu Stevea Jobse, napsala agentura Reuters.

Mijake se jako malý chtěl stát sportovcem nebo tanečníkem, ale v módních časopisech své sestry našel vášeň pro oblečení. Design studoval v Tokiu a Paříži, kde pracoval se slavnými návrháři, jako je Hubert de Givenchy nebo již zesnulý Guy Laroche. Pracoval i v New Yorku, než se v roce 1970 vrátil do Tokia, kde založil Miyake Design Studio.

V roce 2009 v článku pro The New York Times napsal, že nechce, aby si jej lidé pamatovali jako "návrháře, který přežil" výbuch atomové bomby, jelikož se narodil v Hirošimě v roce 1938. "Když zavřu oči, stále vidím věci, které by nikdo neměl prožít. Snažil jsem se je, byť neúspěšně, hodit za hlavu a myslet na věci, které mohou být tvořeny, ne ničeny, a přinést krásu a radost," napsal Mijake a vysvětlil, že ho módní návrhářství přitahovalo, "jelikož je kreativní, moderní a optimistické".

V 80. letech minulého století vyvinul nový způsob plisování skládáním látek mezi vrstvy papíru a jejich následným tepelným lisováním.

Mijake pod svojí značkou Issey Miyake vytvořil více než tucet kolekcí pánské i dámské módy včetně hodinek a parfémů. V roce 1997 odešel do důchodu a začal se věnovat výzkumu.