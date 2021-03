Zemřel humorista, básník a zpěvák Jan Vodňanský

Ve věku 79 let zemřel 10. března 2021 humorista, básník a zpěvák Jan Vodňanský (na snímku z 19. června 2016). Příčinou úmrtí byl covid-19, řekl ČTK jeho syn Tomáš Vodňanský.

Praha - Ve věku 79 let zemřel ve středu humorista, básník a zpěvák Jan Vodňanský. Příčinou jeho úmrtí byl covid-19. O podobě posledního rozloučení rodina zatím nejednala. ČTK to řekl syn zesnulého Tomáš Vodňanský. Jan Vodňanský tvořil dlouhá léta autorskou dvojici s hudebníkem Petrem Skoumalem.

"Táta včera zemřel na covid, pozitivní test vyšel v den očkování, které už nemohl dostat, pak to bylo celý děsně rychlý. Tak možná si už kdesi s Petrem Skoumalem dávají po letech Maršály. Ty vlny laskavé radosti a humoru tu budou chybět," uvedl Tomáš Vodňanský na facebooku.

Vodňanský se narodil 19. června 1941. Vystudoval ekonomiku a organizaci strojní výroby a získal titul inženýr. Zároveň externě vystudoval filozofii a historii. Ve dvojici se Skoumalem bavil publikum od roku 1963 až do začátku 80. let, kdy se dvojice rozpadla těsně předtím, než úřady stihly vydat úplný zákaz jejich společného vystupování. Populární byl zejména jejich celovečerní program v Činoherním klubu S úsměvem idiota. K nejslavnějším písním dvojice patří Jak mi dupou králíci, Mauglí, Maršálové, Ukolébavka pro hysterku, Markýz de Sade, Horké letní odpoledne nebo Králíci pokusný.

"Dvojice pro mě byla, stejně jako pro mnoho dalších, zjevením. Svoboda, hravost a absurdita jejich písniček a textů se totálně lišila od toho, co nás obklopovalo a zároveň byla parodií na vyprázdněné projevy a klišé oficiální kultury. Autorům se podařilo vzdát hold jejich tvorbě na pozadí a v kontextu doby, v níž vznikala," řekla před časem Alena Müllerová, v jejíž tvůrčí producentské skupině vznikl v loňském roce dokument České televize Vodňanský & Skoumal - Všechno je proměnlivé.

"Od samého počátku v Činoherním klubu bylo koncertování dvojice Skoumal & Vodňanský jízdou na neosedlaném a navíc nenažraném tygrovi. Šířící se fámy předcházely zákazy, které přiváděly na každou reprízu do divadla i ty diváky, kteří se už nevešli, a tak se tísnili na balkoně vestoje. Pokaždé se hrálo, jako by to bylo naposled. Po letech se mi přiznali moji blízcí přátelé, proč chodili až notoricky na každou reprízu S úsměvem idiota. Prý chtěli být u toho, až nás budou zatýkat přímo na scéně," vzpomíná v bookletu alba Všechno je proměnlivé s podtitulem Zakázané koncerty 1974 - 1981 Vodňanský na dobu, kdy dvojice čelila dozoru cenzury. Na diktát totalitní nesvobody dvojice reagovala mimo jiné tak, že přidávala nové sloky k písním již cenzory schváleným.

Vedle psaní textů založených na absurdním humoru se Vodňanský věnoval také tvorbě pro děti. Jeho verše se například objevily v časopise Mateřídouška. V roce 2019 vydal knížku o své návštěvě u Jiřího Voskovce v New Yorku Hledání ztraceného Voskovce.

"Když jsme se s Vodňanským potkávali, tak většina našich rozhovorů se točila kolem Jiřího Voskovce a jejich vzájemných stycích. Pro mě je jméno Vodňanského proto spojené s Voskovcem, který byl pro Vodňanského nejenom vzor, ale bylo tam i osobní setkání, dopisy a motivace při práci," řekl ČTK ředitel divadla Viola Robert Tamchyna.

Vodňanský, který byl signatářem Charty 77, se vyjadřoval k aktuálním politickým tématům. V roce 2003 podepsal prohlášení S komunisty se nemluví a v roce 2009 se v rozhlasovém dokumentu Král na hrad přihlásil k monarchismu.