Zemřel hudebník Vašo Patejdl, spoluzakladatel skupiny Elán

Bratislava/Praha - Po krátké a těžké nemoci dnes ve věku 68 let zemřel slovenský zpěvák, klávesista a textař Vašo Patejdl, spoluzakladatel slovenské hudební skupiny Elán. Kapela, která po několikaleté přestávce na hudební scéně chystala na září 2024 koncerty v Praze a v Bratislavě, to oznámila na sociálních sítích.

"S nekonečnou bolestí a prázdnotou v našich srdcích vám oznamujeme, že dnes 19. srpna 2023 nás v nočních hodinách po krátké a těžké nemoci navždy opustil mimořádný a vzácný člověk, náš celoživotní přítel, výjimečný a geniální hudebník a hudební skladatel megahitů světové úrovně Vašo Patejdl," napsal Elán na facebooku.

Kapela uvedla, že o čase a místě pohřbu bude informovat později. "Je to tak čerstvé, na přání rodiny nebudu sdělovat podrobnosti," řekl ČTK ohledně posledního rozloučení s hudebníkem jeho manažer Jiří Strážnický.

Skupina v rámci akce Elán 70 plánovala příští rok dva koncerty - v Praze a v Bratislavě. Hudebníci naposledy vystoupili v roce 2018, kdy při svém turné v Česku a na Slovensku mimo jiné vyprodali pražskou O2 arénu. S Elánem se následně už poněkolikáté rozloučil frontman Jožo Ráž. Důvodem jednorázového návratu v roce 2024 měla být oslava sedmdesátin Ráže a Patejdla.

Skupina Elán vznikla v roce 1968. Vydala 15 studiových alb, pět anglických alb i řadu kompilací, za jejichž prodeje získala 25 platinových desek. Mezi jejich největší hity patří Láska moje, Neviem byť sám či Tanečnice z Lúčnice. Patejdl, který kromě zpěvu také hrál na klávesy, tvořil pilíř skupiny společně s Rážem a Janem Balážem.

Podle hudebního publicisty Jindřicha Götha tkvěl Patejdlův přínos pro kapelu Elán zejména v tom, že "měl čich na nosné melodie". "Byl to výsostný muzikant, měl cítění a sluch. I díky tomu jsou písničky Elánu stále oblíbené a pořád se hrají. Byl do značné míry motorem kapely, takže myslím, že plánované koncerty Elánu se příští rok neuskuteční," sdělil Göth ČTK.

Patejdl, který se narodil 10. října 1954 v Karlových Varech, spolupracoval i se slovenským zpěvákem Richardem Müllerem, pro kterého složil hit Po schodoch. Vytvořil také hudbu pro film Fontána pro Zuzanu z roku 1986 nebo pro filmovou pohádku Sedmero krkavců z roku 2015. Za svou tvorbu získal řadu ocenění.

Jedním z posledních Patejdlových vystoupení byl letos 27. července koncert na festivalu Benátská! v libereckém Vesci. Slovenský blok zahájil Vašo Patejdl se svou doprovodnou skupinou. "Moje koncerty v poslední době mají vzpomínkový charakter," řekl tehdy posluchačům Patejdl, který nabídl písně z oblíbené Fontány pro Zuzanu i skladby ze své sólové kariéry. Na Elán zavzpomínal například písněmi Zloděj slnečníc, Mláďatá nebo Zanedbaný sex. Nadšení pak vzbudil hit Voda čo ma drží nad vodou.

"Byl to výborný chlap, byla s ním strašná legrace. Na Benátské! jsem se na něj strašně těšil a on byl ve velké pohodě. Ale to byl vždycky. Koncert byl vynikající a já jsem uvažoval, že bychom něco vymysleli i pro příští ročník," řekl ČTK spolupořadatel festivalu Benátská! Petr Pečený.